Sanità, esplode il conflitto sociale: martedì protesta davanti alla Giunta regionale

TERMOLI. Si alza la tensione sulla sanità molisana, anche alla luce della guerra di potere ormai palese tra struttura commissariale e giunta regionale. «Senza se e senza ma, martedì 19 novembre, protesta popolare presso il palazzo della Giunta regionale del Molise di via Genova, alle ore 10. «Il presidente Toma e il commissario Giustini sono stati convocati dal Ministro della Sanità per porgli in visione il prossimo Piano Operativo, di cui, nonostante le promesse, nessun comitato o associazione ne ha avuto visione.

Tutto viene deciso dalla politica senza che vengano interpellati i molisani che la riorganizzazione sanitaria dovranno subirla sulla propria pelle! Non è accettabile! L'arroganza e il piano della politica dei numeri continua a favorire i privati che hanno portato sul lastrico un'intera regione, i tagli dei diritti fondamentali dell'uomo, diritto alla salute,al lavoro, all'ambiente che sta pesando al cospetto del forte spopolamento e quindi isolamento di interi territori, in pochi godono degli introiti mentre i disoccupati i lavoratori, gli anziani, i giovani sono costretti ad arrendersi.

Lo scarica barile delle responsabilità continua, in questi giorni sui giornali molisani si è letto di tutto di più, chiusura di ospedali, interi reparti smantellati e presunti piani redatti da commissari e taglia teste dei dirittinel silenzio in primis del gotha regionale, persino i sindaci e alcuni partiti dalle loro ultime posizioni di servizio si sono accorti che il fatto è molto più grave di come sembra ma nonostante tutto alcuni continuano dall'altro canto ad aprire le porte a multinazionali e gruppetti privati sull'eolico selvaggio, metanodotti, centrali a biomasse e quant'altro, la situazione dei lavoratori delle aziende molisane chiuse e senza mobilità in deroga, della formazione, della sanità e la disoccupazione dilagante rimangono vergognosamente perenni, solo la coscienza delle persone oneste e che amano la loro terra possono ribaltare una situazione quasi irreversibile, uniamoci nella lotta con dignità e rispetto per il bene comune. Martedì dal basso Molise saremo fuori il palazzo della giunta regionale del Molise a Campobasso insieme a tutti coloro che vorranno rompere il silenzio e a chi come noi e il comitato di Isernia "in seno al problema "ha già avviato un processo di lotte in Molise a favore degli sfruttati e delle ingiustizie sociali».

Una requisitoria in piena regola, firmata da due che non lo mandano a dire, Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre, in nome e per conto del Soa.