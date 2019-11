CAMPOBASSO. Comuni distratti, la Regione eroga fondi ma all’appello 20 enti danno forfait.

Ebbene si, i sindaci si lamentano dei pochi fondi per poter operare Negli enti che rappresentano ma poi “dimenticano” di rispondere al bando della Regione Molise che, nell’ambito dell’intervento del Fondo di Coesione in favore dei comuni fino a 1000 abitanti, eroga fondi fino a 15.000,00 euro per ogni ente. Sembrerebbe un paradosso ma non lo è.La Regione Molise si è impegnata a sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti al fine di migliorare la qualità della vita garantendo l’erogazione dei servizi essenziali alle comunità residenti. Tale intervento, benché di entità minima, avrebbe fatto comodo agli enti che sono sovente sprovvisti di fondi proprio per poter fronteggiare le spese relative al sociale ed ai servizi essenziali per la popolazione residente. I progetti per poter ottenere il finanziamento dovevano essere presentati entro il giorno 15 ottobre 2019. Su 71 comuni della Regione Molise al di sotto dei 1000 abitanti in 51 hanno partecipato al bando. Di questi 48 sono stati ammessi al finanziamento mentre 3 amministrazioni comunali hanno presentato la domanda dopo la scadenza del termine.

Gestire un ente locale dovrebbe significare anche cogliere tutte le opportunità che vengono concesse allo stesso al fine di poter amministrare la cosa pubblica agendo con scienza e coscienza. C’è bisogno che coloro i quali si impegnano a rappresentare i cittadini abbiano la volontà di farlo fino in fondo, consapevoli del ruolo che rivestono.