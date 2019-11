Segni e simboli di una nuova Chiesa

LARINO. Ripartendo dal mio precedente articolo scritto per il n.31 de “Il Ponte di Larino” nel 1994 e della dedicazione della nuova chiesa avvenuta il 23 dicembre 1993, sento il dovere di segnalare alcuni nuovi particolari che ne caratterizzano ora il suo interno. Mi riferisco ai duedipinti collocati dietro all’altare una “Madonna con bambino” e “La visitazione tra la Beata Vergine delle Grazie ed Elisabetta”realizzati rispettivamente da Sofia Abalmasova e da Giuseppe La Serra.



In realtà si tratta di due riproduzioni ingrandite riprese da due quadri originali conservati nella Sacrestia che misurano rispettivamente cm.60X120 il primo mentre l’altro cm.120X140, realizzati per la Festa della Beata Maria Vergine delle Grazie del 2018, inoltre La Serra insieme alla sua firma precisa la data 28-2-2018.Quindi le riproduzioni fotografiche all’interno della Chiesa realizzate su fogli plastificati, se vogliamo costituiscono un falso artistico con l’aggiunta di alcune frasi, nel primo “esausta piena di grazia” nel secondo “Amore e verità si incontreranno,giustizia e pace si baceranno (salmo 85,11)”. Ho sentito sia Sofia che l’amico Pinuccio, i quali mi hanno precisato che La Maternità è stata ispirata da un quadro di Leonardo, mentre La Visitazione è ricca di di simboli, a sinistra il vecchio testamento,il popolo in cammino dal Sinai,al centro “la visitazione” con l’incontro tra la Beata Vergine delle Grazie ed Elisabetta,poggiano entrembe i piedi sul muro della divisione abbattuto, a destra il popolo che conosce il significato della croce. Il Vangelo. L’arcobaleno simbolo della nuova ed eterna alleanza.

Infine quando lo scultore Guido Mariani da Faenza realizzò la Via Crucis ed in particolare il Crocifisso dietro all’Altare non aveva previsto nessun disegno della croce ma semplicemente la scultura stessa con il cartiglio Inri nella parte superiore, per cui la croce ivi raffigurata di recenteche richiama la forma Tau di carattere francescano mi sembra una forzatura ed anacronistica.Questo dovevo per diritto di cronaca e per un un senso di verità storica da tramandare ai posteri.

Napoleone Stelluti