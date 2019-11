Compensi professionali: anche il Molise provvede in materia

MOLISE. Un documento-Anci riferisce che già dieci regioni hanno approvato una legge a garanzia degli emolumenti dei professionisti e che in altre sei è stato avviato l'iter per la promulgazione di provvedimenti sulla materia. Ma si rimane sempre nell’attesa di un intervento governativo che rafforzi la misura introdotta dalla legge di Bilancio 2018 per garantire la certezza dei pagamenti. Le leggi regionali in vigore si concentrano sulla certezza del pagamento anziché sulla equità del compenso.

Tutti i provvedimenti stabiliscono che, all’atto del rilascio dell'atto in materia di edilizia e urbanistica, il professionista dovrà dichiarare che le sue prestazioni siano state soddisfatte, documentando con gli estremi della fattura la conferma del saldo della prestazione. Naturalmente la P.a. sospenderà il procedimento ove fosse carente la prova del compenso. Il creditore dovrà allegare ai documenti necessari per l'avvio degli interventi un'autodichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi da parte del committente. In questo modo, nelle regioni interessate, non potrà esser concluso un intervento che richiede un'autorizzazione pubblica senza che il professionista abbia confermato di esser stato pagato dal committente. Alle dieci regioni che hanno già provveduto a definire questa tipologia di intervento, presto se ne aggiungeranno il Friuli -Venezia Giulia, la Toscana, la Liguria, le Marche, il Molise e la Lombardia.



Rimanendo in tema di compensi, con la sentenza n. 45 del 31 gennaio 2019, i Giudici del Tar Molise hanno fornito chiarimenti in ordine ai diritti degli Avvocati dello Stato di percepire i compensi professionali loro spettanti fino al 31 dicembre 2014 (e, limitatamente al “compensato”, fino al 24 giugno 2014). Ciò senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’art. 9 del d.l. n. 90/2014. Dall’esame della sentenza n. 236/2017 della Corte Costituzionale, si traggono indicazioni concernenti la successione delle diverse discipline in materia di onorari professionali degli Avvocati e Procuratori di Stato, al fine di stabilire con quale decorrenza si applichi il nuovo regime in relazione alle seguenti questioni: a) regime delle controversie, che si concludono con compensazione delle spese di lite (regime del “compensato”); b) regime delle controversie, che si concludono con liquidazione delle spese di lite a favore dell’Amministrazione assistita dall’Avvocatura dello Stato (regime del “liquidato” o “riscosso”); c) computo degli onorari professionali nel cosiddetto “tetto massimo” degli emolumenti, ex 23-ter del d.l. n. 201/2011, come richiamato dall’art. 13 del d.l. n. 66/2014. I Giudici sottolineano che la Corte costituzionale fa emergere che il criterio di applicazione del vigente e del previgente regime è quello della “competenza”, e non invece quello della “cassa”. Dunque, il credito per gli onorari spettanti si forma quando sia statuito nella decisione giurisdizionale (la competenza si basa infatti sul titolo giuridico) ma non già quando il relativo importo viene effettivamente riscosso.

Inoltre, i Giudici considerano quale sia l’evento in base a cui, secondo il criterio della competenza, si possano ascrivere le diverse somme all’uno o all’altro regime di corresponsione degli onorari e chiariscono che, per comprendere quale sia la disciplina dei compensi effettivamente applicabile, si deve fare riferimento alla data di formazione del titolo che regola le spese di lite. Infine, i Giudici hanno individuato concretamente il ‘dies a quo’ da cui decorre la nuova disciplina nei suindicati distinti profili del “compensato”, del “liquidato” o “riscosso” e del “tetto massimo” degli emolumenti, affermando il diritto dei ricorrenti a percepire i compensi professionali spettanti fino al 31 dicembre 2014 (e, limitatamente al “compensato”, fino al 24 giugno 2014), senza le decurtazioni e le limitazioni previste dall’art. 9 del Dl. n. 90/2014, con la conseguente condanna, in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute.

Claudio de Luca