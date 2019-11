E i moschettieri pensano a una protesta sotto alla sede del Ministero

TERMOLI. Di nuovo in trincea anche i ragazzi del comitato "Voglio nascere a Termoli", che hanno postato un nuovo guanto di sfida, quello di andare a manifestare davanti alla sede del Ministero alla Salute nel giorno di consegna del nuovo Piano operativo sanitario del Molise.

«Signore e signori, come avrete notato la situazione sanità sta degenerando giorno per giorno. È ora di farci sentire come si deve. Ma stavolta ci dovranno sentire quelli che fin ora hanno fatto orecchie da mercante. Stiamo pensando di andare direttamente alla fonte. A Roma. Ci serve il vostro aiuto, la vostra presenza fisica. Sarebbe fantastico farci trovare sotto al Ministero nel giorno in cui andrebbe depositato il nuovo Pos. Su quelle carte è scritto il nostro destino. Basta con i simboli, stavolta si protesta! Ci servirebbe sapere quanti di voi sono disposti ad esporsi con noi. In base alle adesioni, si può pensare di prenotare un pullman. Chi è con noi?