PETACCIATO. In occasione della Giornata mondiale dei Medici per l'ambiente 2019, il Comune di Petacciato, in collaborazione con l'Isde Medici per l'ambiente e la farmacia Labrozzi, ha ospitato nella splendida cornice del Palazzo Ducale il convegno dal titolo "Gli stili di vita e il binomio ambiente e salute".

Dopo l'introduzione ai lavori fatta dal dottor Bartolomeo Terzano, Presidente dell'Isde Molise e con la preziosa Maria Antonietta Labrozzi a condurre i lavori, si sono succeduti due relatori di prestigio, il prof. Vincenzo Pietrantonio e il prof. Gianni Tamino, che hanno fornito informazioni scientifiche e spunti di riflessione in ordine alle conseguenze dell'inquinamento sulla salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale, nonché alla sostenibilità ambientale dei nostri consumi alimentari e delle modalità di produzione agricola.