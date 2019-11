​Cuffie per gaming, un accessorio indispensabile per tanti giocatori

TERMOLI. Nel corso degli ultimi anni, il numero di utenti che giocano e si divertono sul web è aumentato a dismisura. Merito indubbiamente di tanti fattori. Da un lato, infatti, l’evoluzione tecnologica ha permesso di sviluppare delle piattaforme che sono sempre di più facili da usare, ma anche estremamente rapide. L’interfaccia principale è stata resa accessibile in modo semplice e veloce anche da smartphone.



Proprio il boom dei vari dispositivi mobili è stato un altro elemento che ha favorito la diffusione di un gran numero di app di gaming online. Tante piattaforme, infatti, propongono i loro servizi direttamente su smartphone e tablet e la comodità di giocare dal proprio device mobile è sotto gli occhi di tutti.

Come scegliere le migliori cuffie da gaming

Parallelamente ai vari titoli e alle varie app di gaming che si sono diffuse sul web, bisogna sottolineare come ci sia un altro comparto che ha fatto registrare un incremento da record. Stiamo facendo riferimento al settore degli accessori da gaming, che si sono rivelati, con il passare del tempo, sempre più importanti per tutti coloro che amano i videogiochi.

Uno degli accessori più importanti è, senza ombra di dubbio, rappresentato dalle cuffie da gaming, un accessorio che per tanti videogiocatori risulta essere vitale, dal momento che il comparto audio deve essere sempre qualitativamente al massimo, altrimenti l’intera esperienza di gioco potrebbe essere compromessa.

Quindi, la scelta delle migliori cuffie da gaming diventa molto importante e anche delicata, visto che ci sono vari elementi di cui tener conto, tra cui ovviamente la potenza, la comodità, la capacità di isolamento del rumore e così via. Sul mercato ci sono tantissimi modelli e, di conseguenza, è chiaro che decidere diventa complicato.

Cerchiamo di capire, quindi, quali siano le caratteristiche principali che devono avere delle cuffie da gaming di qualità. Il primo elemento è legato a input/output, poi troviamo la qualità del microfono, le cuffie con cavo oppure senza cavo, le cuffie da gaming per console oppure per pc e le cuffie chiuse, aperte oppure semiaperte.

Uno dei consigli più interessanti e validi da seguire è certamente quello di sfruttare delle cuffie che funzionano mediante un cavo USB, preferendole rispetto a quelle che sono dotate di un jack audio da 3.5 mm. In modo particolare, qualora ci fosse la necessità di smistare le sorgenti audio, allora le cuffie con cavo USB sono quelle migliori sotto ogni aspetto, l’ideale anche per chi non ha un’ottima scheda audio sul proprio pc.

Occhio al microfono e alla compatibilità con il dispositivo usato

Un altro elemento fondamentale è rappresentato dal microfono, che per un giocatore di gaming online è decisamente importante, soprattutto quando si deve interagire con altri utenti tramite la chat vocale. Il microfono deve avere determinate caratteristiche: ad esempio, garantire adeguato supporto alla funzione di mute prevedendo un pulsante dedicato, integrato con la tecnologia di cancellazione dei rumori, e rispettare specifiche tecniche di qualità per quanto riguarda parametri come sensibilità, pressione acustica e risposta in frequenza.

Spesso e volentieri, per motivi di praticità, si è soliti puntare sulle cuffie senza cavo, chiamate anche wireless. Ebbene, nel caso in cui la scelta ricada su un modello simile, è bene controllare sia i tempi di ricarica che il livello di autonomia che viene garantito, altrimenti nel bel mezzo del percorso di gioco si potrebbe essere costretti a cambiare la batteria avendo le cuffie scariche. Un altro fattore che può indirizzare la scelta è certamente rappresentato dalla compatibilità di un certo modello di cuffie da gaming rispetto al pc oppure alla console che viene usata da parte dell’utente per giocare.