TERMOLI. In merito alle preoccupazioni espresse da alcuni ospiti del centro anziani di via Sannitica sulla nostra testata, ecco che arrivano le rassicurazioni e le certezze che l'assessore Silvana Ciciola ha voluto dare ai tanti ospiti del centro, noi l'abbiamo intervistata questa mattina in Comune e per tutti gli iscritti nel centro anziani oltre alle rassicurazioni da parte dell'assessore al ramo, la stessa ha fatto sapere che la strenna del restyling dei locali messi in sicurezza potrebbe arrivare quasi sicuramente prima di Natale.