Sito contaminato Guglionesi II, il circolo Jovine incontra il sindaco Bellotti

GUGLIONESI. Il circolo Francesco Jovine di Guglionesi torna a distanza di due settimane sulla vicenda del sito contaminato dell’ex lombricoltura.

«La storia inizia nel febbraio 1988 con il rilasciò alla cooperativa Nuova Molise della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto per la produzione di un concime organico ricavato dai rifiuti solidi urbani con l’utilizzo di lombrichi previo trattamento e separazione dei rifiuti solidi con un vaglio elettromeccanico.

Nel 1990 il PMIP provvedeva al sequestro e campionamento dei fanghi provenienti da industrie extra regionali ritrovati all’interno dell’attività che causarono la contaminazione del sito da metalli pesanti (cromo, mercurio).

Con Decreto Ministeriale del 2001 n.461, Guglionesi II fu ricompreso nel Programmanazionale di bonifica e ripristino ambientale prevedendo un finanziamento pubblico di quasi 1,5 milioni di euro (allegato G).

Con deliberazione del 2011, la Giunta Provinciale di Campobasso stanziò, sulla base di un accordo di programma “Regione, Provincia e Comune di Guglionesi”, circa 700 mila euro (in aggiunto alla somma stanziata dal Ministero e ad altre 500 mila euro stanziate dalla Regione) per il completamento degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica ambientale delle aree comprese nel sito di interesse nazionale di “Campobasso – Guglionesi II”.

Nel 2014 fu presentata un’interpellanza in Consiglio regionale sul tema “Guglionesi II” per chiedere come la stessa Regione intendeva risolvere il grave problema di inquinamento ambientale. In risposta l’assessore regionale all’ambiente evidenziava la mancanza di una esatta definizione degli interventi “necessari” ed una conseguente quantificazione dei costi con la quale chiedere “fondi” al Ministero.

E ora? Mercoledì 13 novembre abbiamo incontrato il sindaco e, tra gli altri argomenti, abbiamo posto la questione “Guglionesi II” sottolineando la necessità di sensibilizzare la Comunità e le Istituzioni (Regione in primo luogo) affinché possa concludersi positivamente la bonifica del sito. Farlo “insieme” per il bene dell’intera comunità».