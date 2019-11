«Incontro alla direzione sanitaria tra sindaco e medici del San Timoteo»

TERMOLI. L'annuncio è dell'ex sindacalista Fimmg-118, Giancarlo Totaro, fluente polemista sulla debacle della sanità pubblica molisana e costiera.

«Nella tarda mattinata presso la direzione sanitaria, il sindaco di Termoli dovrebbe incontrare i medici dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

La solita riunione per sapere ciò che si sa, per conoscere ciò che è palese e per ascoltare probabilmente tanti che conoscono per primi le criticità assistenziali ma quasi mai hanno fatto una sola azione per evidenziare i problemi della sanità molisana e dei reparti ospedalieri quando ancora erano risolvibili, ma chissà perchè diventano sempre gli interlocutori istituzionali e privilegiati quando c'è da dare l'ufficialità alla prognosi funesta di questo o quel reparto fino ad allora taciuta. Riunioni notarili in cui viene o deve essere certificato quanto fino a quel momento si è taciuto. Quanti di quelli che costantemente si sono e si battono per salvare la nostra sanità basso molisana saranno presenti domani alla che si dovrebbe tenere in direzione sanitaria? Probabilmente nessuno».