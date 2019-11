Assessore alla Gentilezza, già 50 quelli esistenti in Italia

TERMOLI. Il Comune di Termoli vorrebbe nominare un assessore alla Gentilezza. La cosa è stata decisa grazie all’ ‘input’ della giornata dedicata a questo comportamento. Ma non si tratta di una novità. Altrove, tale carica è stata già provata. “Nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato”, dice la 66enne assessora … al settore del Comune di Marchirolo, nel Varesotto, Ada Maletta Zamberletti. La signora potrà partecipare alle riunioni dell’Esecutivo. La succitata è il 50° assessore alla gentilezza della Penisola. Lo scrittore Mark Twain ha scritto che “la gentilezza è il linguaggio che il sordo può sentire e che il cieco può vedere”. Per la poetessa Emily Dickinson “le cortesie, persino quelle minime, piantano sorrisi come semi che germogliano nel buio”. Dante Alighieri mise in rima:“Amor che al cor gentil ratto s'apprende”. Riuscirà la gentilezza a far breccia anche nel muro della politica molisana di ogni giorno?



Le mansioni assessorili al riguardo potrebbero essere le seguenti: occuparsi di buona educazione, del rispetto verso il prossimo e verso la cosa pubblica, sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, prendersi cura di chi versi in difficoltà. A Dolcedo (Im) l'assessore alla gentilezza è Martina Giordano, 24 anni, funzionario tecnico agronomo alla Regione Liguria:”Si tratta di un incarico totalmente a costo zero che comporta compiti importanti rivolti all'ambito sociale. Da subito promuoverò iniziative dedicate agli anziani, soli o malati, ed ai bambini di modo che ricevano una buona educazione oltre a stimoli positivi per crescere al meglio. Tutto ciò che si potrà guadagnare da questa esperienza sarà la soddisfazione di poter regalare dei sorrisi a chi ne ha più bisogno e vedere dei bambini felici ed educati. Non mi pare, di questi tempi, che si tratti di cosa da poco”. I primi provvedimenti? “Buona educazione, rispetto verso la cosa pubblica e verso il prossimo, sensibilizzazione ai comportamenti positivi. Materie volatili, penserà qualcuno. Ma nella delega sono previsti anche eventi e iniziative mirati ad aggregare la comunità locale ed a favorire la socializzazione e lo scambio di idee e di esperienze”.

Monica Maestri, 33 anni, lavora come ricercatrice nel Parco dell'Adamello-Brenta, ed è assessore alla gentilezza a Carisolo (Trento):”Anche solo un sorriso è un segno di gentilezza – dice - Purtroppo sembra che si sia perduta l'abitudine non solo a sorridere, quand’anche a salutare le persone quando le si incontra od a chiedere come stanno”. Il sindaco di Carisolo, Arturo Povinelli, ritiene:”Non è buonismo questo, perché si tratta di un provvedimento politico che offre un segno di civiltà avverso questa negatività che imperversa soprattutto sui ‘social’. C'è bisogno di positività e abbiamo cercato di dare un piccolo segnale”. L’avv. Miriam Asmundo, 38 anni, militante di FdI è assessore a Roccalumera (Messina):”Ho già organizzato visite nelle Case di riposo, ho coinvolto i bambini, sto creando l'angolo della gentilezza, un luogo dove sarà possibile lasciare indumenti e altri oggetti a disposizione di chi ne ha bisogno”. A Naro (Agrigento) c’è la ‘dem’ Valentina Guelfi Alletti, 30 anni: “Vorremmo che ciascuno possa contraddistinguersi per il garbo, l'equilibrio e la gentilezza”, dice. Ed ha già consegnato il primo attestato di Cavaliere delle gentilezza, a don Franco Giordano, che è il Priore della Parrocchia.

Questa infornata di assessori può apparire velleitaria. Ma vero è che, nella confusione in cui è precipitata la società, essa potrebbe riuscire a dare una buona mano per sconfiggere odio e insulti, soprattutto sui ‘social’ locali. I neo-assessori hanno anche fondato una Rete nazionale “pensata per realizzare attività, conoscersi e creare relazioni tra Comuni, Province e Regioni, in modo da sviluppare un senso di benessere collettivo, attraverso la gentilezza”. La Rete ha fatto anche nascere i Cavalieri del ‘bon ton’, “un titolo di rappresentanza che vanta un alto valore morale, riconosciuto con atto pubblico a coloro (singoli cittadini o associazioni territoriali) che sono un buon esempio di gentilezza per il proprio territorio”.

Claudio de Luca