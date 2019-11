CAMPOBASSO. «Fuori la politica dalla sanità, Giustini la legge Balduzzi ci uccide», sono solo due degli striscioni apposti davanti alla sede della giunta regionale del Molise.

Comitati di tutta la regione, giunti più in delegazione che in massa, complice anche lo sciopero del trasporto pubblico, fanno sentire il loro fiato sul collo alla classe dirigente, in un momento di forte contrapposizione anche a livello di potere.

Non a caso, la segreteria del Ministro Speranza, dopo il commissariamento dell'Asrem decretato dal Governatore Toma e la defenestrazione dei direttori Forciniti e Lucchetti, ha mandato a chiamare sia il commissario ad acta Giustini che lo stesso presidente della giunta regionale del Molise.

Una manifestazione di forte dissenso, quello che viene animata oggi davanti a Palazzo Vitale, poiché da quello che è emerso sul nuovo piano sanitario, il Molise si avvia a una deriva di non autosufficienza nei nosocomi del territorio.