Incontri al vertice per definire il pellegrinaggio di San Timoteo in Vaticano

TERMOLI. Ormai è sempre più stretto il filo, sempre più annodato il dialogo, tra la parrocchia di San Timoteo, con don Benito Giorgetta, il vescovo della diocesi Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, e il Vaticano.

Nel giro di 24 ore, prima l’avvio degli incontri al vertice per definire il pellegrinaggio romano di San Timoteo in occasione dell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani. 18-25 gennaio 2020, quindi la pubblicazione sull’Osservatore Romano di un trafiletto sulla preghiera del detenuto, con chiaro riferimento all’iniziativa nata dall’incontro tra Papa Francesco e il sacerdote che ha fondato la casa famiglia Iktus.

«San Timoteo prega per noi», si conclude così il più che sintetico post lanciato da don Benito Giorgetta sul profilo Facebook personale.

L’incontro è avvenuto con monsignor Guido Marini, cerimoniere del Sommo Pontefice. L'incontro, in varie fasi, ha coinvolto anche i cardinali Giuseppe Bertello e Angelo Comastri.

Comincia così la grande avventura che porterà le reliquie di San Timoteo a San Pietro.