PORTOCANNONE. Quanto mai vivo il rapporto tra la comunità arbereshe di Portocannone l'antica terra di origine dei coloni che si insediarono anche in Molise. Il sindaco Giuseppe Caporicci è stato chiamato in qualità di relatore a un seminario per i giovani con tema migrazioni antiche e moderne e integrazione.

«E' stata una esperienza straordinaria per me partecipare oggi a Tirana, in qualità di relatore, al Forum delle Organizzazioni Giovanili organizzato dal Network delle Università e delle Regioni Adriatico-Joniche.

Parlare della mia esperienza di amministratore di un piccolo Comune di origini albanesi mi ha consentito di far conoscere la nostra realtà, ben al di là dei locali stereotipi, a una platea attentissima, composta da studenti universitari, docenti oltre che dalle alte autorità politiche della Repubblica Albanese, come il Ministro per il Turismo, il Segretario Generale del Ministero degli Esteri e il sindaco di Tirana.

Ho invitato il primo cittadino Erion Veliaj a Portocannone per una visita ufficiale, sperando che voglia farci al più l'onore di essere nostro gradito ospite.

L'attenzione degli Albanesi verso le nostre comunità Arbëreshë è elevatissima e, se ben coltivata, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo economico, ed in futuro anche turistico, per entrambe le sponde dell'Adriatico», la testimonianza di Caporicci.