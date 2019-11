Nubi sul futuro del San Timoteo e i medici, «Ci dessero almeno la bozza integrale del Piano»

TERMOLI. Avevamo annunciato di rendere conto dell’esito di un confronto che è sembrata una chiamata quasi alle armi nella direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Medici, quasi tutti primari e facenti funzione, a confronti coi sindaci di Termoli Francesco Roberti e Roberto Di Pardo di Petacciato.

«E’ stata una riunione interlocutoria per verificare la situazione e parlare coi medici per discutere della riorganizzazione e condividere le notizie frammentarie che circolano sul futuro del San Timoteo», ci ha riferito il primo cittadino termolese. Mentre, alla fine della fiera, come ci ha riferito uno dei medici presenti, «Abbiamo rappresentato la situazione dei vari reparti al sindaco che da parte sua (insieme al sindaco di Petacciato) ha dato garanzia di fare di tutto perché l'ospedale non venga smembrato. Ci farà avere il Piano operativo nella sua interezza, che nessuno di noi ha, lo vedremo e poi ci rincontreremo per prendere decisioni condivise da portare ad alti livelli».