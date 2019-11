Quasi tre ore di audizione per la Occhionero alla commissione parlamentare Antimafia

TERMOLI. E' durata quasi tre ore l'audizione dell'onorevole Giuseppina Occhionero dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia, convocata ieri sera alle 20, per la vicenda di Antonello Nicosia, l'ex collaboratore della deputata molisana, arrestato in Sicilia per mafia. Il presidente Morra avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.

Il presidente rivolge un indirizzo di saluto all’onorevole Giuseppina Occhionero ricordandole che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede, quindi, all’onorevole Occhionero di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Su richiesta della deputata Occhionero, il presidente dispone la secretazione dell’intera audizione.

La deputata Occhionero svolge una relazione sul rapporto di collaborazione intercorso con Antonino Nicosia e sulle visite ispettive effettuate in alcuni istituti penitenziari di diverse regioni italiane.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il presidente, i senatori Grasso (Misto-LeU), Sudano (Iv-Psi), Endrizzi (M5s), Lonardo (Fi-Bp), Corrado (M5s), Marco Pellegrini (M5s) nonché i deputati Lupi (Misto-Nci-Usei), Orlando (Pd), Ferro (Fdi), Migliorino (M5s), Dara (Lega), Piera Aiello (M5s), Ascari (M5s), Davide Aiello (M5s), Paolini (Lega) e Verini (Pd).

Sull’ordine dei lavori, in relazione all’eventualità di rinviare il seguito della discussione, intervengono i deputati Lupi (Misto-Nci-Usei), Migliorino (M5s), Pretto (Lega), Endrizzi (M5s), Sudano (Iv-Psi) e Verini (Pd).

Il Presidente, acquisiti i diversi orientamenti, dispone che il dibattito si concluda con la seduta in corso. La deputata Occhionero fornisce, quindi, i chiarimenti richiesti.

Il presidente Morra ringrazia l’onorevole Occhionero e dichiara chiusa l’audizione. La seduta, iniziata alle 20.15, termina alle 23.05.