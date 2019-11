Rifiuti al Vietri, giovedì spariranno: ma sono stati conferiti male

LARINO. Quel che conta è che l’immondizia ammonticchiata all’interno del Vietri sparirà domani. Ma per questa vicenda c’è una chiave di lettura per i rifiuti accatastati all’interno del perimetro dell’ospedale Vietri di Larino. E’ emersa nel corso di un sopralluogo effettuato addirittura prima che la questione venisse pubblicamente sollevata, ossia giovedì scorso, 14 novembre, alle spalle della struttura nei pressi del locale che ospita la camera iperbarica. Ditta che gestisce il servizio di igiene urbano, dipendenti Asrem e amministratori comunali presenti nella ispezione. La ditta Giuliani ha fatto presente verbalmente che l’utenza in questione, l’Asrem, non effettuava come previsto il conferimento dei rifiuti in modo differenziato, era infatti già presente su alcune buste un bollino con la scritta “Attenzione rifiuto non conforme” e che per tal motivo i rifiuti non erano stati pertanto ritirati. Effettivamente sul piazzale erano presenti diversi cassonetti di rifiuti da 1000 litri indistintamente utilizzati per rifiuti che dunque non si presentavano depositati in modo differenziato.

Sullo stesso piazzale, a terra e ai piedi dei cassoni erano presenti numerosi sacchi di rifiuti in plastica nera , tali da non poter comprendere la natura del rifiuto se non per quelli che erano stati chiusi in malo modo o addirittura gettati senza essere chiusi. Si ricorda che per operare la raccolta differenziata è stato bandito dalla organizzazione del servizio l’uso di tale tipologia di sacco. Nei contenitori dedicati al vetro erano presenti scarti di macellazione o per lo meno residui della preparazione di carni, e un numero notevole di bottiglie di birra che si presume non rientrino nella dieta dei pazienti dell’ospedale. Nel cassonetto dedicato all’organico erano presenti diverse buste contenete materiale plastico, nel cassonetto dedicato alla carta e cartone erano presenti buste di secco residuo, e comunque sul piazzale erano accumulate diverse buste trasparenti o nere frammiste contenenti in modo diverso, plastiche, carta o residui non differenziati. Inoltre erano presenti alcuni contenitori di rifiuti speciali derivante da attività edilizia e altri rifiuti di manutenzione di impianti elettrici, compreso neon, erano collocati a terra.

Era ancora presente per quanto non fosse ispezionabile altro, sotto il cumulo delle buste, un pneumatico ed un seggiolino porta-bimbi per auto. Tutto questo denota un mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata da parte dell’utenza in questione nonostante il regolamento vigente.