TERMOLI. Questa mattina , 20 Novembre 2019, i bimbi della “Scuola dell’infanzia - Pantano Basso” di Termoli sono stati in visita scolastica al distaccamento cittadina dei Vigili del Fuoco.

Sono stati accolti, oltre che dal personale in servizio, dal Capo Distaccamento Angelo D’Ippolito e da Aldo Ciccone dell’Associazione Vigili del Fuoco (ANVVF).

La presentazione, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate negli interventi di soccorso, è stata seguita con molta attenzione e curiosità dai bimbi, che, non hanno fatto mancare domande e sorrisi di felicità.

Poi tutti in fila per una foto con l’elmetto rosso e per spruzzare acqua, proprio come dei veri piccoli pompieri.