Matrimoni sulla spiaggia o in location esclusive, cresce l'interesse

TERMOLI. Altri luoghi per celebrare riti civili a Termoli. Il matrimonio fronte-mare si conferma un grande successo e se lasciamo perdere per il momento il degrado della struttura a Piè di Castello, diverse sono le richieste di strutture turistiche, balneari e ricettive che vogliono lanciare il programma del wedding on the beach.

Con delibera di giunta comunale n. 190 dell’11 luglio 2017 venne istituito quale ufficio separato di stato civile per la sola celebrazione dei matrimoni civili la nuova sede che verrà collocata sulla spiaggia ridosso del Lido Cala e del frangiflutti posti a difesa dell’arenile prospiciente la passeggiata sotto le mura della città’ vecchia, identificata come “area wedding on the beach.

Il 31 maggio 2018 fu istituito quale ufficio separato di stato civile per la sola celebrazione dei matrimoni civili la nuova sede che verrà collocata nella struttura denominata “Villa Livia”. Nel gennaio scorso si aggiunsero sia lo stabilimento balneare “Cala Sveva” che il ristorante “Salsedine”.

Successivamente sono pervenute varie richieste e manifestazioni di interesse dei proprietari di spazi in strutture con accesso al mare o vista mare, presenti sul litorale, oppure di altre strutture (quali hotel e altre), con lo scopo di chiedere l’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la celebrazione di matrimoni con rito civile, in altri luoghi diversi dalla Casa Comunale.

Rilevato che l’istituzione di nuove ed ulteriori sedi distaccate di ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili rappresenta un importante intervento per promuovere e valorizzare le tradizioni e il turismo termolese e che sia necessario esprimere indirizzo favorevole all’ampliamento della possibilità di celebrazione dei matrimoni civili in luoghi diversi dalla “Casa Comunale” alle strutture con accesso al mare o vista mare, presenti sul litorale, oppure di altre strutture (quali alberghi e altre); è stato previsto un avviso di Manifestazione di interesse per la concessione in comodato gratuito in uso esclusivo e gratuito, al Comune di Termoli di strutture con accesso al mare, vista mare, presenti sul litorale, oppure di altre strutture (quali hotel e altre), ai fini dell’istituzione di separati Uffici di Stato Civile, per la celebrazione di matrimonio con rito civile.

La durata è tacitamente prorogabile di anno in anno salvo disdetta da comunicare con almeno tre mesi di preavviso.

I proprietari interessati, dovranno comunicare la loro disponibilità a riservare per il rito nuziale una porzione di locale/spazio di almeno 25 mq, per un tempo limitato non inferiore ad un’ora (1 ora) e in determinati giorni e periodi dell’anno, esclusivamente all’attività amministrativa che sottende il rito nuziale e dunque sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

Dovranno essere muniti di regolare concessione ovvero di autorizzazione all’esercizio al pubblico, rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre non dovranno avere in pendenza debiti scaduti di qualsiasi tipo nei confronti dell’Amministrazione Comunale o verso lo Stato se Demanio Marittimo.

I locali concessi in uso, dovranno essere decorosi e adeguati alla finalità pubblica/istituzionale, essere accessibili al pubblico, possedere i requisiti di legge di idoneità, agibilità e sicurezza ed essere conformi alla vigente normativa edilizia e /o demaniale.

Inoltre dovranno essere adeguatamente arredati ed attrezzati in relazione alla funzione cui saranno adibiti, ed essere adornati nel modo seguente: un tavolo drappeggiato di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico, una sedia/poltroncina per l’Ufficiale di Stato Civile; due sedie/poltroncine per i nubendi e 4 sedie/poltroncine per i testimoni, bandiere italiana ed europea, impianto audio per microfonia e musica di sottofondo e idonee sedute per gli invitati.

La celebrazione dei matrimoni civili potrà effettuarsi presso le pertinenze esterne dei luoghi individuati, quali parchi, giardini e anche nei tratti di arenile, previa autorizzazione dell’Ufficio demaniale competente. In tale evenienza, deve essere garantita la possibilità di spostamento in luogo chiuso idoneo per capienza per garantire il regolare svolgimento della cerimonia in caso di condizioni climatiche avverse.

Dovranno sussistere in requisiti richiesti dalla normativa di legge e da ultimo dettagliati dall’adunanza della I sezione del Consiglio di Stato con parere 196 del 22 gennaio 2014.

Le strutture /locali di cui sopra dovranno disporre di adeguati parcheggi a disposizione dei partecipanti alla cerimonia.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro anche nelle pertinenze tali da disturbare la celebrazione.

Il Calendario degli eventi è gestito dal Comune, previa verifica della eventuale concomitanza con la celebrazione di matrimoni in altri luoghi. Ai fini di gestire le prenotazioni saranno complessivamente celebrati non più di due matrimoni al mattino e non più di due al pomeriggio, salvo deroghe eccezionalmente concesse dal Sindaco.

Si avvisa che i soggetti interessati non potranno procedere alla prenotazione di matrimoni prima che siano stati realizzati gli atti propedeutici: delibera di Giunta comunale che istituisce l’Ufficio distaccato di Stato Civile e sottoscrizione del contratto di comodato.

L’Amministrazione Comunale si ritiene indenne da ogni tipo di responsabilità per i matrimoni prenotati direttamente dai titolari delle strutture in assenza dei citati atti propedeutici e senza aver concordato il calendario con l’Ufficio di Stato Civile.

La concessione in comodato gratuito e l’istituzione delle sedi separate di Stato Civile, terrà indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi onere e spesa, ivi comprese quelle per la registrazione del contratto. Il comodante esonera altresì l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l’utilizzo del locale ove si celebra il matrimonio.

I requisiti previsti nel presente avviso devono essere mantenuti per tutta la durata dell'istituzione dell'Ufficio di Stato Civile distaccato, pena la revoca della stessa.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Termoli entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della Determina Dirigenziale inerente al presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune di Termoli.