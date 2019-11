TERMOLI. Lo scorso inverno siamo stati testimoni delle riprese di questo video che vi mostriamo sul mito del nuoto termolese Antonio Casolino, il filmmaker è un ragazzo termolese che vive e ha studiato comunicazioni a Milano e si diletta nel creare video, cortometraggi e molto altro. Il suo nome è Manuel Bove e la sua intenzione era quella di fare un omaggio filmato sull'uomo "Pesce" al decano del nuoto cittadino, che ancora oggi all'età di 92 anni con tanti problemi fisici di una certa entità, non esita a fare un discreto numero di vasche in piscina nuotando con la leggiadria di un ragazzo. Manuel con il quale siamo in contatto da tempo, ci ha detto: «Il video nasce da una semplice mia curiosità verso chi ha qualcosa da raccontare, storie grandi o piccole che siano. A differenza dei lavori commissionati, quando non hai un committente non hai limitazioni e puoi essere libero di “lavorare” come vuoi.

In questo caso le uniche limitazioni sono state il tempo a disposizione, data la distanza geografica. Questo è il mio personale omaggio che ho voluto fortemente fare ad un uomo come Casolino che deve essere portato ad esempio ai ragazzi, su quello che rappresenta lo sport nella vita di ogni persona Antonio Casolino per quello che ha fatto e le eredità che lascerà dovrebbe essere materia didattica nelle scuole». il video è visibile oltre che sul nostro giornale anche sulla piattaforma Vimeo.com: ha davvero un bel taglio giornalistico e delle immagini condite da una musica appropriata, molto suggestive a suggello dell’ottimo lavoro fatto da Manuel Bove che merita di essere ammirato.