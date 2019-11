Come promesso: ripulita l'area interna al Vietri dai rifiuti

LARINO. Come promesso e annunciato, stamani è stata ripulita l'area interna all'ospedale Vietri di Larino, dove si erano accastatati rifiuti di ogni genere, anche a causa di un cattivo conferimento.

La vicenda venne sollevata pubblicamente con una denuncia social, su Facebook, ma nei fatti era stata già approcciata dall'amministrazione comunale di Larino, col sindaco Puchetti, che ha sollecitato un sopralluogo, effettuato giusto la scorsa settimana, tra Asrem e ditta che gestisce l'Igiene urbana dell'Unione dei Comuni, compresa Larino ovviamente.

«Ringrazio la ditta Giuliani per aver pulito l'area interna all'ospedale Vietri, anche se il conferimento dei rifiuti non era stato fatto in modo conforme, mi auguro in futuro che l'utente, cioè l'Asrem, effettuerà una conforme raccolta differenziata».