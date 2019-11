MiFidII, cosa è cambiato? Banche poco chiare e trasparenti nei confronti dei clienti

TERMOLI. La MiFiD II, la normativa europea entrata in vigore nel gennaio del 2018 a maggior garanzia di tutela e trasparenza per i clienti, riscosse al tempo molto successo, anche in Italia, accolta col favore. Ma, a cominciare dal 2019, la nuova direttiva europea stabilisce, una volta per tutte, che gli intermediari finanziari abbiano degli obblighi precisi in materia di trasparenza, soprattutto nella comunicazione dei costi dei servizi di investimento alla clientela. Bilanci, non solo totali ma anche in termini di percentuale.

Alla base della Direttiva, per quel che riguarda costi e responsabilità, viene definito uno standard comunicativo dei costi per venire in aiuto al potenziale investitore e per le sue decisioni in termini di investimento consapevoli. Il legislatore, in una sola parola, aiuta il suo cliente nella comprensione, spesso assai difficile, di strutture di costo complesse, come succede spesso con quelle dell’industria dei servizi finanziari. In questo senso il caso dell’Italia, dove molti investitori non sono pienamente consapevoli di quanto spendono negli investimenti, è emblematico. Ma da quel che emerge, la strada davanti è ancora lunga e in salita. Trasparenza e consapevolezza, coi tempi che corrono, sono alla base di ogni servizio finanziario. A questo proposito, Moneyfarm, coadiuvato dalla School of Management del Politecnico di Milano, ha condotto una ricerca per l’analisi dettagliata della qualità delle comunicazioni che hanno ricevuto gli investitori.



La ricerca, svolta anche per accompagnare l’industria del risparmio nel percorso che sta compiendo verso standard accettabili, in consonanza con la normativa, per quel che riguarda trasparenza e indipendenza, ha messo in luce i rendiconti annuali che vanno a riassumere i costi sostenuti nel 2018 da ogni cliente. Il quadro che emerge non è tutto a tinte chiare ed infatti, anche se qualcuno ha completato quanto stabilito dai parametri della Normativa, nessuno, in un campione di 18 soggetti, ha seguito tout court le raccomandazioni delle Autorità e delle associazioni di settore. Così è emerso che solo quattro, su un totale di diciotto intermediari, hanno inviato specifica documentazione sui prezzi in documenti con meno di cinque pagine, a fronte di altre documentazioni assai più corpose di venti, ma anche trenta pagine. Di questi intermediari solo la metà ha menzionato i termini costi e oneri nel titolo. Altro che MifidII, verrebbe da dire.



Per i rendiconti annuali, infatti, si è trattato di una colossale bocciatura, nel campo dei costi inviati alle banche. Poco trasparenti, le banche, e bocciate interamente sui rendiconti dei costi inviati ai risparmiatori, come ha precisato anche ilSole24Ore in una recente analisi. Tempestività scarsa o inesistente, documenti poco chiari, in alcuni casi illeggibili, pieni di pagine con termini poco chiari per la comunicazione dei pagamenti che ogni banca riceve da terze parti per la vendita di determinati prodotti. Una specie di buco nell’acqua, con risultati attesi e mai raggiunti…