TERMOLI. È stata una settimana intensa, densa di spunti di riflessione, quella che dall’11 al 16 novembre ha visto l’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli diventare un vero e proprio polo di lettura. In occasione della sesta edizione dell’iniziativa nazionale “Libriamoci”, che ha come obiettivo quello di promuovere la lettura tra i giovani, decine di studenti si sono ritrovati insieme per condividere esperienze e confrontarsi su testi incentrati sulla natura e sulla salvaguardia del pianeta.

Scenario dell’evento, intitolato “Sos! EcoLeggiamo!”, una sala Vittoria insolitamente arredata. Non c’erano infatti i banchi ad accogliere gli alunni arrivati dalle Scuole secondarie di primo grado del territorio, ma sedie disposte in cerchio e un palcoscenico allestito in modo originale e coi colori dell’autunno.

Lettura e teatro si sono così mescolati, mentre la rottura della quarta parete ha favorito l’interazione tra gli studenti dell’Istituto di via De Gasperi e i giovani ospiti provenienti dagli Istituti “Bernacchi”, “Dewey” e “Scwheitzer”. Questi ultimi hanno intrattenuto i presenti con riflessioni, video, discorsi, testi, contribuendo ad animare la manifestazione in modo originale.

A guidare l’evento è stata Valentina Vizzarri. Seduta dietro a una scrivania d’altri tempi, è stata lei, dopo i saluti dei collaboratori della Dirigente, prof.ssa Barbara Mammarella e prof. Tommaso Guerrera, a condurre gli alunni in un viaggio appassionante e coinvolgente che si è dipanato da una riflessione sull’importanza della lettura.

Sono entrati così in scena Francesco Mazzarella e Giorgio Greco che, con sottofondo musicale, hanno citato autori di spessore, quali Eco, Nabokov o Salgari, sottolineando come sia importante che si scuotano le coscienze, «soprattutto dei giovani, perché sono gli uomini del domani».

Nel corso della giornata si è parlato, inoltre, di ecopoeti ed ecopoesia: Sara Favia e Alessio Gianfelice hanno illustrato le caratteristiche di questo genere di recente nascita, del quale Gianluca Ciavarella e Alessia Corfiati hanno dato esemplificazione nella lettura di alcuni versi in italiano e in inglese.

Ma tra letture e parole, c’è stato spazio anche per compiere un viaggio nel tempo, fino al Trecento. Introdotti da Asia Salaris sono tornate a vivere le anime dei dannati – Oreste Frate, Pasquale Antonio Celeste, Luigi Miozzi – del XIII canto dell’“Inferno” che, all’improvviso, sono sbucate da una cornice lignea, catturando l’attenzione del pubblico. E dal girone di Pier Delle Vigne si è passati al tema dell’acqua: Annastasia Ianziti e Benedetta Fratino hanno presentato così il celeberrimo poeta aretino Francesco Petrarca, interpretato da Manuel Martellucci.

Musiche e letture hanno intervallato i vari momenti. Tra questi, emozionante l’interpretazione di Arianna Zizzari che ha cantato dal vivo allietando l’uditorio. Si sono avvicendati, quindi, con letture di poesie e testi Alberto Ardanese, Giulia Graniero, Chiara Grimaldi e Miriam Infusino e Melik Romdhane: dal fondo della sala, passando in mezzo all’uditorio, o stando in piedi, dietro al leggio, hanno offerto nuovi spunti per riflettere, riagganciandosi a versi e temi più contemporanei.

Sul finale, la voce narrante ha riportato di nuovo al Medioevo e ha introdotto Cristian D’urso che, a piedi nudi e luci spente, ha interpretato il “Cantico delle Creature” di Francesco d’Assisi. Solo una lampada a illuminarlo appena, mentre lui, con un libro aperto, in piedi vicino a un albero d’ulivo, ha recitato uno dei passi più celebri e significativi della letteratura italiana.

Prezioso è stato inoltre il lavoro di Marianna Di Rienzo, Giovanni Castiglia, Siria Licursi, Michela Lombardi, Sara Mastrangelo che si sono preoccupati di curare la parte del “backstage”. Le hostess e gli steward hanno invece raccolto, su alcune pareti, allestite ad hoc, i commenti del pubblico di giovanissimi. Positivo è stato dunque il bilancio del progetto che ha visto coinvolti i docenti del dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e dell’Orientamento. Tra loro le prof.sse Donatella Aprile, Maria Antonietta Ardanese, Franca Cicora, Eleonora D’aimmo, Lucia De Gregorio, Barbara Mammarella, Emma Santoro, Alessandra Santagata, Rossella Travaglini e il prof. Antonello Maselli.