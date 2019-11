“Facciamo Luce sul Tumore al Pancreas”, il municipio di Termoli s'illumina di viola

TERMOLI. L’Associazione Nastro Viola propone, anche questo anno, l’annuale campagna di sensibilizzazione “Facciamo Luce sul Tumore al Pancreas”- In occasione della Giornata Mondiale contro il Tumore al Pancreas, che nel 2019 si celebrerà il 21 novembre, si chiedeva l’illuminazione di viola di edifici pubblici e privati per sensibilizzare l’opinione pubblica e divulgare informazioni.

«Volere aiutarci ad illuminare l’Italia di viola il prossimo 21 novembre?»

Ebbene, l’appello è stato raccolto dall’amministrazione comunale di Termoli, che ha aderito all’iniziativa, illuminando di viola la casa comunale.

L’associazione senza fini di lucro Nastro Viola è stata costituita per volontà di cinque persone che hannoperso un famigliare a pochi mesi dalla diagnosi a causa di un tumore al pancreas.

Il cancro al pancreas viene considerato come un tumore “raro” ed è tra i più aggressivi. Viene spesso definito come un killer silenzioso in quanto i sintomi sono spesso molto vaghi e scambiati per patologie meno gravi. Purtroppo proprio per questo motivo al momento della diagnosi la situazione del paziente appare spesso molto grave ed in molti casi la situazione precipita nel giro di pochi mesi.

L’intento è quello di raccogliere fondi per la ricerca, creando borse di studio aventi come fine il combattere questo tumore infausto e devastante.

«Vorremmo far sì che la sofferenza e la morte dei nostri cari non sia stata vana e nel nostro piccolo vogliamo contribuirea cambiare le statistiche affinché sempre meno persone debbano andare incontro a ciò che abbiamo vissuto. L’Associazione Nastro Viola ha sede operativa a Travagliato (BS) e sono presenti altre sedi anche in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio.

Dal Maggio 2016, l’Associazione Nastro Viola è entrata a far parte di due importanti organizzazioni internazionali, la World Pancreatic Cancer Coalition (http://www.worldpancreaticcancercoalition.org) e la Pancreatic Cancer Europe (http://www.pancreaticcancereurope.eu).