MacTe, «Sulla Fondazione avevo ragione io»

TERMOLI. Sul diniego prefettizio alla registrazione della Fondazione MacTe tra le persone giuridiche è intervenuto anche il capogruppo della Lega, Annibale Ciarniello. «Deve passare tempo, ma alla fine le irregolarità vengono sempre a galla. Mi fa piacere constatare che la procedura di affidamento del MacTe e di tutto il patrimonio artistico del comune di Termoli alla Fondazione costituita dalla precedente amministrazione, finisca in come una bolla di sapone. I miei dubbi sulla legittimità di tutto l'iter si sono rivelati più che fondati e tra l'altro confermati dalla stessa sovrintendenza con la risposta del 16.01.19 alla mia missiva di novembre 2018.

Soddisfatto anche sotto l'aspetto personale in quanto resto del parere che il patrimonio comunale, soprattutto quello artistico, debba restare a guida pubblica». Nel suo esposto al Mibac, Ciarniello sosteneva che «La Fondazione, per natura giuridica, ha normative di favore tra le quali nessun obbligo di rendicontazione e potrà gestire il patrimonio artistico comunale (tra l'altro neanche indicato negli atti in maniera analitica) senza alcun limite e/o controllo. Molte delle opere che verranno cedute in comodato sono state da Voi restaurate di recente. Sullo stesso patrimonio sussiste un vincolo da parte del Vs spettabile ente e non mi risulta ci siano state richieste autorizzative da parte del Comune di Termoli al fine di poterle cedere in comodato d'uso gratuito a terzi».