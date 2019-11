TERMOLI. Festa dell'albero alla scuola primaria dell'istituto comprensivo Schweitzer. Gli alunni, riuniti nel giardino della scuola, hanno intonato canti e recitato poesie e filastrocche per celebrare questa giornata. Anche i più piccoli della scuola dell'infanzia di via Stati Uniti si sono uniti ai più grandi partecipando al canto corale, tutti con un disegno di un alberello colorato al collo.

Le classi hanno esposto cartelloni, bandierine e festoni che simboleggiavano la festa odierna. Alla presenza della dirigente scolastica Marina Crema si è proceduto alla piantumazione di un acero e di altre piante donate alla scuola da parte di una responsabile di Legambiente che era presente alla manifestazione nell'ambito di un progetto che vede impegnate alcune classi terze. Anche la scuola dell'infanzia di via Catania ha celebrato questa festa piantumando un albero nel proprio giardino con l'aiuto di alcuni nonni.

Le classi terze delle sezioni C/D/E nell’ambito del progetto ambientale, in collaborazione con la responsabileScuola e Formazione, di Legambiente Molise, Giusi De Castro, hanno piantumato due piante di ginestre e tre alberi di leccio nel giardino della scuola. Per l’occasione i bimbi hanno preparato poesie, canti, disegni ed elaborato il Logo per la Festa degli Alberi inserito nella locandina ufficiale di Legambiente.