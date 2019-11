Fondazione MacTe: «Stiamo attendendo il parere del Ministero, l'iter è solo sospeso»

TERMOLI. La Fondazione Macte, attraverso il legale incaricato dalla famiglia Larivera, respinge le affermazioni sul diniego alla richiesta di iscrizione della medesima nel registro delle persone giuridiche della Prefettura.

«Tutte le affermazioni sopra riportate sono contrarie alla verità dei fatti. Va anzitutto chiarito che nessun provvedimento di diniego è mai stato emesso dalla Prefettura competente, la quale ha semplicemente sospeso l'iter per la registrazione della Fondazione in attesa del parere del Ministero e della trasmissione di ulteriore documentazione da parte del Comune di Termoli. L'atto endo-procedimentale emesso dalla Prefettura non ha affatto i contenuti riportati nel vostro articolo, né tantomeno genera le conseguenze nefaste da voi ipotizzate».

La Fondazione Macte – viene precisato - ripete, senza alcuno scopo di lucro – offre lavoro a personale dipendente proveniente dal territorio e si prefigge unicamente l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del Comune».

Sulla medesima vicenda, la Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, ha organizzato una conferenza stampa per domattina, sabato 23 novembre, alle 10.30, nella sede di via XXIV maggio, sempre a Termoli.