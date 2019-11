SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Fridays for Future non è solo manifestare in piazza, ma è anche adoperarsi con olio di gomito per ripulire il territorio, divenuto in alcune aree lercio a causa dei cattivi comportamenti della cittadinanza e della comunità locale.

Come annunciato dall’amministrazione comunale di San Giacomo degli Schiavoni, questa mattina, insieme ad associazioni e cittadini volontari, si è provveduto alla pulizia delle cunette della strada provinciale, invase dai rifiuti abbandonati da incivili che pensano che l'ambiente circostante sia la loro personale pattumiera. Il ritrovo era fissato alle ore 8.30 davanti al comune di San Giacomo.

In pista anche i ragazzi del Venerdì, che tra una settimana guideranno lo sciopero globale per il clima.

«E’ stata una bella giornata all'insegna del rispetto dell'ambiente – ha commentato il sindaco Costanzo Della Porta - ringrazio di cuore i volontari che, pur in una giornata non festiva, si sono messi a disposizione per ripulire le cunette stradali da una serie variegata di rifiuti abbandonati da delinquenti che pensano che l'ambiente circostante sia la loro personale pattumiera. Un ringraziamento particolare ai dipendenti comunali e alla ditta Giuliani Environment per il supporto logistico».