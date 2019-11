Deficit sanitario di 60 milioni in Molise, il Forum: vogliamo la verità

CAMPOBASSO. Il Forum per la Difesa della Sanità Pubblica di qualità apprende, da notizie di stampa, che il Tavolo Tecnico interministeriale ha certificato un debito di 60 milioni di euro sul Bilancio Sanitario della Regione Molise per l’anno 2019.

«Il Forum ritiene che dopo 12 anni di Commissariamento ininterrotto, che non ha prodotto, come era nei suoi compiti, la fuoriuscita dal debito ma ha comportato, invece, pesanti conseguenze per la Sanità Pubblica Regionale e per tutti i molisani, i cittadini abbiano il diritto di chiedere e di sapere, da chi di dovere:

1. Quali voci di spesa hanno prodotto il debito di 60 milioni nell’anno 2019.

2. Se l’ammanco certificato dal tavolo tecnico nel 2019 è riferito a costi sostenuti in tale anno o è da addebitarsi anche a quanto avvenuto negli anni precedenti.

Il Forum attende risposte che facciano chiarezza, poiché anche la tradizionale pazienza dei Molisani non è illimitata».