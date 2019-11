TERMOLI. Con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell'assessorato alla Cultura e Turismo nella persona di Michele Barile, la città di Termoli ospita da oggi a domenica in piazza Vittorio Veneto, il primo appuntamento della manifestazione “Festa del Cioccolato”. Allestite casette in legno che ospitanole aziende del cioccolato provenienti da varie regioni d’Italia. La città di Termoli ormai famosa per la Cultura e la Storia della città e per le prelibatezze della cucina marinara, ospita la manifestazione del cioccolato per la gioia di grandi e bambini che potranno ammirare e degustare il cioccolato artigianale e la pasticceria del cioccolato.

Un vero e proprio debutto dell'artigianato ambulante con questo tema.

La manifestazione è partita con il taglio del nastro, accompagnato dalla famosa Street Band di Grumo Appula, gli orari saranno continuativi dalle ore 9.00 alle ore 22.30 fino a domenica 24 novembre. Non mancheranno attrazioni per bambini con le Mascotte e momenti di magia.

L’associazione Culturale e di Promozione Sociale Amip, nella persona del Presidente Luigi de Letteriis, organizzatrice dell’evento, ringrazia di vero cuore l’assessore Michele Barile per aver creduto e accolto la nostra proposta, mettendosi in prima persona a lavorare per la riuscita del grande evento tanto atteso.