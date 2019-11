Giovane disoccupato ambiva a fare l'operaio del Comune, ora porta la vicenda al Tar

TERMOLI. Toccherà all’avvocato amministrativista Vincenzo Fiorini difendere il Comune di Termoli al Tar Molise sul ricorso del giovane Mido Issa, che rappresentato dall’avvocato Roberto Giammaria, ha presentato una istanza per annullare e comunque sospendere l’efficacia e degli atti comunali che hanno portato nell’estate scorsa a revocare la procedura avviata per la selezione di un operaio in possesso della patente B e la qualifica di muratore e tutti gli atti seguenti per la medesima selezione, poi bandita di nuovo.

Il ricorso è stato presentato lo scorso 10 ottobre e la giunta Roberti ha autorizzato la costituzione in giudizio con la delibera approvata due giorni fa, in vista dell’udienza calendarizzata il 4 dicembre.

Secondo i ricorrenti, gli atti impugnati hanno causato il danno grave e irreparabile per essere il ricorrente disoccupato, e per conservare il diritto di essere selezionato non può svolgere un’altra attività: la ricorrente ha richiesto pertanto l’accoglimento delle conclusioni che di seguito si riportano: “per gli esposti motivi, e per quelli che ci si riserva di esporre in sede di discussione orale, voglia l’adito Tar per il Molise, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva - anche con decreto inaudita altera parte - annullare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, compensi di giudizio, oltre accessori di legge”.

Tra i vari elementi del ricorso, anche la presunta omissione dell’Ente di non aver neppure inviato la comunicazione di avvio del procedimento, per avere illogicamente motivato la scelta di non procedere all'assunzione del quarto operaio dalla selezione del centro per l’impiego, per essere stata peraltro assunta da organo incompetente, per non avere considerato di indennizzare, per la revoca della scelta di indennizzare i soggetti danneggiati.