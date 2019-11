Ritorna il maltempo: pioggia attesa per domenica anche sul Molise

TERMOLI. Annunciata l'ondata di maltempo che guasterà anche l'ultimo weekend pieno di novembre, nel prossimo la domenica sarà già dicembrina, che vedrà domani coinvolto anche tutto il Molise.

Le previsioni per il fine settimana di Meteoinmolise.com

«Sabato: al mattino poco o parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno in particolar modo sulla provincia di Isernia. Tempo sempre migliore su basso Molise e sulla costa. Non si verificheranno precipitazioni. Temperature ancora in aumento di qualche grado per il richiamo più mite di venti da Sud e con valori massimi fino a 13-14 gradi.

Domenica: cielo o coperto o molto nuvoloso fin dal mattino su tutta la regione (in particolar modo sulla provincia di Campobasso). Arriveranno delle precipitazioni nella parte centrale della giornata ad interessare quasi tutta la regione. Interverrà un miglioramento serale. Temperature in diminuzione, la quale sarà anche maggiormente avvertibile per via della pioggia; valori massimi comunque intorno ai 10-11 gradi sui due capoluoghi di provincia e intorno a 15 gradi a Termoli. Venti deboli da est.