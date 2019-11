Accessori per la gestione di cavi e fili per impianti elettrici e per le telecomunicazioni

TERMOLI. Nell’ambito degli impianti elettrici e nel settore delle telecomunicazioni, i collegamenti per poter trasmettere segnali elettromagnetici da un’estremità all’altra avvengono tramite condotti particolari, costituiti nello specifico da cavi e fili. Ognuno di essi si collega a un componente preciso dell’impianto elettrico o di telecomunicazione e ricopre una funzione specifica.

Quando si fa riferimento ai cavi per telecomunicazioni, per esempio, si intendono tutti quegli elementi che hanno la specifica funzione di trasmettere informazioni, come ad esempio immagini, suoni o dati che si muovono sotto forma di segnale. È proprio grazie a questi cavi che vengono gestite le informazioni e si può mantenere attiva una comunicazione.

Di norma, questi cavi vengono realizzati in rame, ma negli ultimi tempi si stanno diffondendo sempre più quelli in fibra ottica.

Esiste, poi, una particolare distinzione tra cavi e fili: i cavi rappresentano un insieme di fili legati tra loro o intrecciati e tenuti insieme da una particolare guaina. I fili sono invece delle singole aste metalliche, presenti in ogni impianto elettrico e di telecomunicazione. Entrambi hanno la funzione di trasportare energia elettrica o segnali di telecomunicazione.

Ricambi ed accessori: quali tipologie?

Ovviamente, per la corretta gestione dei cavi o dei fili, è necessario essere in possesso di determinati accessori, che si possono acquistare facendo riferimento a esperti del settore. Tra i tanti accessori acquistati online, senza dubbio ai primi posti ci sono le clips per cavi elettrici di it.rs-online.com. Si tratta di clip che hanno la funzione di fissare i cavi in maniera ottimale, in modo da rendere l’impianto sul quale andranno applicati il più sicuro possibile. Poter acquistare da un’azienda di spessore come RS Components, risulta essere motivo di tranquillità per tutti coloro che si trovano a dover lavorare, ogni giorno, con impianti elettrici o con le telecomunicazioni.

Questo distributore, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti una vasta gamma di accessori e di ricambi, a partire appunto dalle clips, passando per pressacavi ed anelli di tenuta, boccole, crimpatrici, guaine termo-restringenti e tanto altro ancora.

Oltre a un numero elevato di accessori, RS Components mette a disposizione dei propri clienti dubbio la qualità degli stessi. È fondamentale, infatti, utilizzare dei prodotti di alta qualità quando si lavora con impianti elettrici o per le telecomunicazioni. Si tratta di un lavoro molto delicato, che va tutelato proprio grazie all’utilizzo di buoni materiali. Utilizzare un accessorio valido e nel modo corretto costituisce il primo passo per supportare le prestazioni dei cavi o dei fili sui quali si andrà a lavorare.

Come scegliere il giusto accessorio?

Scegliere il miglior accessorio non è mai semplice, soprattutto se non si è esperti del settore, ma ci sono alcuni accorgimenti da poter seguire che possono aiutare gli utenti meno esperti. Innanzitutto, è importante valutare bene l’ambiente in cui cavi e accessori dovranno essere inseriti: saranno necessari accorgimenti diversi in base alla temperatura del luogo e al fatto che si tratti di un luogo aperto o chiuso. Altro aspetto da considerare sarà l’eventuale bisogno di resistere alle fiamme da parte degli strumenti che si andranno ad acquistare. Infine, dovrà essere valutata la resistenza del prodotto: nel caso in cui l’impianto sia collocato in un ambiente che corre il rischio di essere esposto a danni, dovrà sicuramente essere scelto un articolo in grado di sopportare impieghi pesanti.