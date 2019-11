TERMOLI. Chi pensa ai diritti dei minori nelle famiglie separate? Non molto lo sanno, ma in Italia è in vigore la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”. Venne presentata a Roma dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano. Dieci punti fermi che individuano altrettanti diritti di bambini e ragazzi alle prese con un percorso che parte dalla decisione dei genitori di separarsi.

La Carta è stata inviata ad agenzie educative, consultori, tribunali, ordini professionali e associazioni ed è scaricabile dal sito dell’Autorità garante.

Il documento promuove la centralità dei figli proprio nel momento della crisi della coppia.

I genitori, pur se separati, non smettono di essere genitori. La Carta si apre con il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori. E di mantenere i loro affetti. I figli devono poter stare al centro della vita dei genitori. Il genitore deve poter essere un faro, un riferimento, la prima persona a cui il figlio pensa di rivolgersi in caso di difficoltà e per condividere gioia ed entusiasmo. Per aiutare i figli bisogna renderli consapevoli che nel cuore e nella testa si ha un posto per loro.

Tra gli altri diritti individuati dalla Carta quello di continuare a essere figli e vivere la loro età, di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori. E ancora: bambini e ragazzi nelle separazioni hanno diritto a essere ascoltati e a esprimere i propri sentimenti, a non subire pressioni e che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori. I figli, infine, hanno diritto a non essere coinvolti nei conflitti tra genitori, al rispetto dei loro tempi, a essere preservati dalle questioni economiche e a ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano.

Ebbene, a margine dell'abstract che abbiamo tratto proprio dal sito dell'Autorità Garante, stamani nello studio legale Venittelli, c'è stata una conferenza stampa con cui si è voluto illustrare il ricco programma che da domani, domenica 24 novembre a mercoledì 27, coinvolge cinque associazioni e non solo.

Presenti l'avvocato Laura Venittelli, assieme alle colleghe Valeria Cacchione ed Erika Cieri e i docenti Pietronilla Di Giacobbe e Antonello Fabio Caterino.

"La carta dei diritti dei figli dei genitori separati": è questo il nuovo strumento giuridico presentato dalle associazioni Konsumer, AIAF, Casa dei diritti, Mai più sole - Non una di meno e Stilo di Fileta.

Un periodo di ampia riflessione, iniziato con il trentennale della Convenzione Onu per i diritti dei minori e che culmina con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.