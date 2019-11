TERMOLI. Ancora un decesso di persona molto nota a Termoli, conosciuta dai termolesi doc per via della sua famiglia che si chiama Benvenuto, molto stimata nella nostra città, ma conosciuta anche per motivi imprenditoriali e artistici. Ci ha lasciati all'età di 73 anni Giuseppe Benvenuto. A Termoli conduceva assieme alla sua consorte Maria un avviato negozio di articoli da regalo nella centralissima via D'Ovidio, ma i più hanno imparato a conoscerlo anche come musicista, cantante e intrattenitore durante feste private, feste pubbliche e spettacoli in piazza. Lui, Peppino, e Franco Trolio, nel 1978 fondarono un eccellente duo musicale che si chiamava semplicemente "I Superdue": Peppino alle tastiere e Franco alla chitarra. Il brillante duetto artistico musicale durò la bellezza di 23 anni per poi sciogliersi, poi i due artisti nostrani presero strade diverse.

Peppino abbiamo continuato a vederlo esibirsi in pubblico, soprattutto nelle feste di piazza e nelle manifestazioni del cartellone estivo termolese. Una persona per bene, Peppino: amava la musica, aveva una predilezione per le canzoni italiane melodiche e le hit che hanno caratterizzato una generazione. Quando gli impegni artistici non lo impegnavano lo si vedeva sempre vicino alla moglie Maria all'interno della loro attività commerciale; si vedeva a pelle l'amore che Peppino nutriva per la sua compagna di vita, per i suoi figlioli Stefano e Alessia, la famiglia per lui era amore, come la musica, allo stato puro. Quanta gente Peppino con le sue canzoni ha fatto innamorare e ballare, prima con I Superdue, poi da solo; ora dopo questo passaggio ad altra vita avrà chissà l'occasione di allietare le stanze del paradiso, perché come cantava anche lui spesso nelle sue esibizioni interpretando il successo di Gianni Bella, "Non si può morire dentro", anche se oggi Peppino ha trovato la morte fisica.

La nostra redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Benvenuto, alla moglie Maria, i figli Stefano e Alessia e il genero Domenico, i nipoti e i parenti tutti. Il funerale si terrà domenica 24 novembre presso la chiesa dei S.S.Pietro e Paolo alle ore 12,15 .