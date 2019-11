PORTOCANNONE. L'Amministrazione comunale di Portocannone ha da quest'anno stabilito di aderire ai dettami della c. d. Legge Rutelli, attualmente applicata solo per i Comuni sopra i quindicimila abitanti, che prevede l'obbligo per i Comuni di piantare un albero per ogni neonato.

Pertanto questa mattina, in collaborazione con alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria che in concomitanza avevano organizzato i consueti festeggiamenti per la festa dell'albero, si è tenuta una breve ma emozionante manifestazione, in seno alla quale si è provveduto a piantare ed ad affidare simbolicamente 14 nuovi alberi (platani, lecci, ligustri) ad altrettanti nati nel 2018 ed alle loro famiglie.

«Soddisfatti per aver dato il nostro piccolo contributo teso alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi dell'ambiente e della biodiversità,» commenta il primo cittadino Giuseppe Caporicci, «e con l'augurio che questa piccola buona pratica diventi una costante ricorrenza anche per il futuro nel nostro Paese, ringraziamo di cuore tutte le famiglie che hanno partecipato ed anche quelle che per motivi di salute dei bimbi o per motivi personali non sono riuscite ad essere presenti.

Grazie anche ai ragazzi ed ai bambini della scuola primaria e secondaria, ai loro docenti ed al Dirigente Scolastico per la compartecipazione. Arrivederci alla prossime edizione!».