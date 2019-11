Sanità allo sbando, la protesta del Molise si sposta a Palazzo Chigi

TERMOLI. Il Soa e altri comitati sono stufi, dopo le ultime notizie sul debito della sanità e i servizi che cesseranno, qualora il Piano operativo sarà confermato come nelle premesse, sono pronti a marciare su Roma. Stavolta davanti alla sede del Governo, a Palazzo Chigi.

Il prossimo 16 dicembre ci sarà la protesta del Molise a Roma per il diritto alla salute. A organizzarla Andrea Di Paolo, Dilma Baldassarre, entrambi del Soa, ed Emilio Izzo del comitato "In seno al problema". L'appuntamento, dalle 9, dinanzi alla sede dell'Esecutivo retto dal premier Giuseppe Conte.

«Il Molise è umiliato, a pagare non siano più i cittadini del Molise! Ai tagli sui diritti chiediamo l'azzeramento delle penali statali sulla sanità inflitte al popolo molisano da 12 anni di lacrime e sangue! Reparti in via di soppressione e chiusure di ospedali, territori isolati e in via di spopolamento. Non permettiamolo! La lotta ora deve crescere e coinvolgere!»