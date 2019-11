TERMOLI. Nella settimana più verde dell’anno, anche i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria del plesso “Pantano Basso” hanno voluto partecipare alla festa dell’albero.

Gli alberi, simbolo della natura e della forza, in questo giorno, vengono celebrati dai bambinidella scuola dell'infanzia e primaria di Pantano Basso dell'Istituto "Bernacchia" di Termoli.

Questa festa riveste un importanza cruciale nelle educazione ecologica delle nuove generazioni e per questo nel giardino della scuola sono stati piantati tanti nuovi alberi per sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza della tutela della natura, della vita dell'uomo e dell'ambiente.

I bambini hanno anche seminato le ghiande come buon auspicio per il futuro e tutto questo grazie anche ad un genitore, Fabio Ventriglia-Campana, che si è gentilmente offerto per accompagnarli in questo percorso ecologico.