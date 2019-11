Lavori di urbanizzazione, arriva la variante anche per partire in via Lissa

TERMOLI. Lavori di urbanizzazione da completare a Termoli e a fare il punto della situazione, lo stato dell'arte, come diremmo, è il solito e puntuale comitato di zona di via Udine.

«Siamo rimasti in attesa che accadesse qualcosa meritevole di essere attenzionata. Oltre che, naturalmente, venisse incontro alle aspettative che auspicavamo. Obiettivamente c’è voluto più tempo di quanto pessimisticamente poteva essere previsto ma, se sono alla fine i risultati, quelli che contano, possiamo dire di aver aggiunto un altro tassello al puzzle dell’immagine del quartiere che vogliamo.

Venerdì scorso, 22 novembre, è finalmente stata consegnata in Comune la variante all’intervento di messa in sicurezza delle strade di lottizzazione di Termoli. Se non ci saranno opposizioni all’approvazione della variante, i lavori dovrebbero riprendere a breve, sia per completare l’intervento in via Udine che per iniziare quello in via Lissa, ancora all’asciutto di qualsiasi tipo di intervento. Notiziamo agli amici di via Lissa che la variante dovrebbe comprendere anche la risoluzione delle problematiche di deflusso delle acque meteoriche anche per la loro strada, dato che pare siano state evidenziate infiltrazione di acqua nei piani interrati dell’adiacente ospedale.

Volevamo porre all’attenzione di chi ci segue che, dopo i diversi anni trascorsi dall’inizio della vicenda della messa in sicurezza delle strade di lottizzazione nei quali i ritardi burocratici sono stati all’ordine del giorno e hanno quindi rappresentato una certa “normalità”, tale da far quasi abituare i cittadini ad osservare i progressi amministrativi come se scorressero in un film trasmesso in moviola al rallentatore, noi ancora non abbiamo metabolizzato la cosa. Questo modus operandi secondo il quale qualsiasi intervento pubblico debba avere un percorso ad ostacoli lungo e tortuoso per poi concretizzarsi con tempi biblici è sinceramente logorante. Probabilmente il cittadino comune è portato a pensare che alla fine, se ti hanno “concesso” quella tale cosa, sia stato per il buon cuore dell’amministratore di turno che te l’ha fatta avere (superando indicibili intoppi) a titolo di favore, il quale ti verrà poi probabilmente addebitato in periodi pre elettorali.

Non certo perché tu ne avessi diritto. Ci piacerebbe che la cosa non fosse così triste. Ci piacerebbe che le amministrazioni che si avvicendano facessero a gara per accaparrarsi i consensi elettorali operando le une meglio delle altre, in concorrenza, allo scopo di migliorare la qualità della vita ed il benessere dei propri cittadini. Appare purtroppo invece piuttosto chiaro che, eccezion fatta per i periodi di campagna elettorale in cui il cittadino e i suoi problemi vengono messi al centro dei proponimenti politici, subito dopo le elezioni cessino improvvisamente di ricoprire un ruolo di interesse per l’amministratore eletto. Non ha più diritti e non gli spetta nulla.

E, se pure gli spettasse, non ci sono mai le risorse economiche in grado di soddisfarne eventuali bisogni. Sono sei anni che noi del Comitato teniamo alta l’attenzione sulle problematiche dei quartieri di lottizzazione perché crediamo fermamente che i nostri problemi appartengano al pacchetto di cose che noi riteniamo “dovute”, per il principio di uguaglianza ed equità di tutti i cittadini. Pensiamo che siano semplicemente diritti. Non favori. E se ci stiamo facendo sentire non è certamente per tornaconto politico, cosa dimostrata dal fatto che abbiamo attraversato più di una competizione elettorale senza che nessuno degli appartenenti al nostro direttivo si sia candidato sotto questa o quella bandiera, facendo leva sulla mediaticità locale delle nostre rivendicazioni.

Se lo facciamo è per puro senso civico, quello che molti non sanno più che cosa sia, purtroppo. Sogniamo amministratori che non debbano farsi contestare mancanze e lacune della propria azione amministrativa, ma che al contrario siano attenti al territorio e ai problemi che le persone comuni vivono quotidianamente.

Che il consenso politico non lo ottengano “elemosinandolo” con richieste simili a quelle tipiche dei piazzisti “porta a porta” che decantano il prodotto da vendere ma che poi spariscono subito dopo averlo fatto, lasciando il poco accorto acquirente in un possibile mare di problemi. Sogniamo altresì cittadini che collaborino attivamente al benessere della collettività in ragione delle proprie possibilità, avendo come stella polare l’antico ma sempre valido detto: “ciò che non vuoi per te, agli altri non fare”, che poi sarebbe l’essenza del proprio senso civico. Ma su questo argomento avremo prossimamente occasione di approfondimento. Al prossimo aggiornamento».