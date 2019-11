Difesa a oltranza sul San Timoteo: «Il futuro dipende da tutti voi»

TERMOLI. I Termolesi sono l’ultima difesa del San Timoteo perché quando un incubo sta per diventare realtà non possiamo che far leva sulle proprie forze.

L’eventuale azzeramento del San Timoteo nel Piano operativo sanitario equivarrebbe all’autorizzazione del suo funerale: una chiusura voluta da chi, una chiusura con dei responsabili, una chiusura evitabile solo con una difesa ad oltranza dei Termolesi.

Chiusura voluta da chi?

Ovviamente dagli (im)prenditori della sanità privata. L’espansione del loro business (iniziata già da decenni) non può avvenire che incrementando il numero dei servizi offerti (ad alti prezzi) alla sanità pubblica. Ma il bottino più sostanzioso è quello di sostituirla del tutto, se pur progressivamente. Ovviamente un percorso strategico del genere non può avvenire che con la collaborazione di una parte dei politici, di una parte dei medici, di una parte di manager e di una parte dei cittadini che, per il combinato disposto di avere un buon conto in banca ed un’offerta sanitaria pubblica spesso carente, scelgono la via della strutture ospedaliere private (anche se non sempre più attrezzate di quelle pubbliche).

Chiusura ed i suoi responsabili

Abbiamo sopra indicato coloro (alcuni politici nazionali e regionali, alcuni medici, alcuni manager, alcuni cittadini privati) che hanno facilitato per interessi personali o di carriera il dilagare della sanità privata nella pianura della sanità pubblica. Ma i maggiori responsabili per gravità non possono che essere i politici termolesi degli ultimi decenni ai quali spettava il compito di vigilare: non ci si fa sottrarre un ospedale sotto il naso, perché certamente più attenti a combattersi che salvaguardare un bene comune.

Termoli senza ospedale sarebbe come un paese senza un campanile. La chiusura del San Timoteo avrebbe un contraccolpo non solo in riferimento al mancato servizio alla salute ( con tribolazioni e rischi per la vita dei cittadini) per circa 100.000 utenze ( molisani e turisti). Ma sarebbe anche un ostacolo al potenziale turistico dell’unica cittadina (di certe dimensioni) del Molise bagnata da mare.

Chiusura evitabile con la difesa ad oltranza dei Termolesi

Si sa quando i buoi sono usciti dalla stalla è più difficile farli rientrare. Oppure per fare un esempio più consono a Termoli: se i Saraceni hanno superato il Muraglione e sono giunti in Piazza Duomo è più difficile che abbatterli quando sono ancora sulle loro navi in mare. Ossia. Dopo anni dibotte da parte della Regione e dei vari Commissari contro la sanità termolese siamo ora all’ultimo stadio. Salvare Il San Timoteo è più difficile. A meno che si inizi una difesa ad oltranza da parte della cittadinanza. Si tratta di costituire un Gruppo di difesa permanente del San Timoteo.

Il Gruppo ha il compito di:

-coinvolgere vari segmenti e mondi della cittadinanza

-tenere viva la lotta e le sue ragioni d’essere del San Timoteo a Termoli

-portare il caso San Timoteo di Termoli a livello dei media nazionali

Super sintesi.

I cittadini ne sono pienamente convinti: il credito ai politici è finito. Non è più tempo di delegare. La fiamma della speranza di salvare il San Timoteo rinasce solo se i Termolesi attivano una lotta dura ed autogestita.

I tre strumenti per difendere il San Timoteo sono:

- ampio coinvolgimento della cittadinanza

- continuità della lotta

- un’eco mediatica nazionale

Ci si augura che la terna operativa sopra elencata sia supportata dal coraggio e dalla creatività, cioè il mix vincente di ogni battaglia: personale, di gruppo, di una cittadina come Termoli che non intende rinunciare al San Timoteo.

Luigi De Gregorio