TERMOLI. “Premio Adriatico” sezione Molise assegnato nella categoria della saggistica al nostro caro amico Oscar de Lena, presidente dell’Archeoclub d’Italia a Termoli.

Per una persona che in età di pensione si mette al servizio della collettività per promuovere la nostra città e il Molise non poteva che esserci migliore riconoscimento, “Un mare che unisce”, infatti, è la completa denominazione del concorso.

Premiato per l’amore verso la propria città, che lo vede insegnare la Storia di Termoli all'UniTre (Università delle Tre Età), e lo vede presente in quasi tutte le scuole della città e dintorni per raccontare agli studenti la storia, gli avvenimenti più salienti e la vita dei personaggi famosi della città in cui vivono cercando di trasferire l'amore che lui nutre per Termoli ai giovani.

Accompagna inoltre centinaia di turisti ogni anno nel Borgo Antico della città. Ha scritto finora 5 libri sulla storia di Termoli e in questi ultimi anni ha ricevuto numerosi premi.