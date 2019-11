GUGLIONESI. "Le parole della politica", successo per l’evento Aut Aut con Ettore Maria Colombo.

Un pubblico attento e interessato ha seguito ieri, 23 novembre, l'appuntamento dell'Aut Aut festival che ha visto protagonista il giornalista parlamentare Ettore Maria Colombo al teatro Fulvio Guglionesi.

Il giornalista intervistato dalla curatrice del festival Valentina Fauzia ha parlato del linguaggio della politica della Terza Repubblica prendendo spunto per presentare anche il suo libro intitolato 'Piove governo ladro' un vero e proprio dizionario che guida il lettore a comprendere quali sono le parole della politica.

L'incontro è stato anche lo spunto per affrontare diversi temi caldi di questo periodo storico quali il rapporto tra la stampa e la politica e soprattutto il rapporto tra giornalismo e politica nell'epoca della disintermediazione che avviene grazie social network.

Piccoli che discusso di quanto la modalità dei social network influenza il contenuto stesso della politica odierna.

Accompagnati dalle slide i due giornalisti hanno mostrato anche al pubblico i luoghi della politica italiana quindi le stanze dove i giornalisti incontrano i rappresentanti dei vari partiti, ad esempio la buvette, Palazzo Montecitorio o il Quirinale.

Un evento quello di ieri dell'Aut Aut Festival che non ha fatto altro che confermare l'interesse del pubblico per appuntamenti dal taglio culturale.

La presenza al teatro Fulvio e la partecipazione di vari rappresentanti delle sei amministrazioni comunali che fanno parte della rete dei partner dell'Aut Aut festival ha dimostrato ancora una volta come grazie alla cultura si possa fare rete sul territorio e soprattutto rispondere all'interesse di molti cittadini.