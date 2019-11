MONTENERO DI BISACCIA. Ancora protagonista il Molise a "Cuochi d'Italia". Lo chef Ruggiero D'Ascenzo patron del ristorante "Al settimo cielo" di Montenero di Bisaccia torna nella famosa trasmissione di Alessandro Borghese per una nuova sfida culinaria all'insegna della tradizione molisana e della genuinità. Dopo il successo ottenuto nella puntata del 13 novembre, lo Chef montenerese continua la sua avventura televisiva con una cucina semplice ma allo stesso tempo ricercata e frutto d'eccellenza consolidata. Il tutto è guidato dalla ricerca della qualità, una fondamentale caratteristica che lo Chef fa trasparire attraverso il suo modo di essere e di cucinare. Così si legge infatti, nella sua presentazione, sul sito di rete 8: "Molisano doc, quando parla della sua regione si commuove. La sua passione per il cibo si realizza nei piatti che propone e ci tiene a puntualizzare che è bene non fidarsi dei cuochi magri. Adora la ventricina e dice di esserne il miglior produttore in zona".

In bocca al lupo allora a Ruggiero, e appuntamento martedì 26 novembre, alle ore 19.30, sul canale 8, in gara contro l'Emilia Romagna.