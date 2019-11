Stop alle deiezioni canine, arriva la segnaletica a Campomarino

CAMPOMARINO. Con un propriio post Facebook, il sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri, avvisa che la Polizia Locale e il personale del Servizio Lavori Pubblici e manutenzione, su indicazione dell'amministrazione comunale, sta provvedendo in questi giorni a posizionare gli avvisi per i conduttori di cani all'obbligo di raccolta delle deiezioni canine e ad ampliare il numero di cestini raccolta. Per ora verranno messi in via favorita, in piazza wojtyla, piazza antistante ex comune, piazza vittorio veneto, in via cuoco e ai parchi.

La raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene. Strade, marciapiedi e parchi sono solitamente zone di proprietà pubblica, impegnarsi a mantenerle decorose e soprattutto transitabili è un diritto ed un dovere di ognuno di noi, sia per il benessere sia per il comfort di tutti i passanti. Naturalmente invitiamo i conduttori dei cani a raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi, con idonei involucri o sacchetti chiusi e anche per evitare sanzioni che vanno da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento). Un paese più pulito è un paese più bello e più vivibile.