Luce rossa nella sede dem a Guglionesi: stop alla violenza di genere

GUGLIONESI. La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.

Poco meno di 7 milioni di donne in Italia hanno subìto violenza fisica o sessuale nel corso della vita, una su tre; per quasi 3 milioni l'abuso è perpetrato dal partner o dall'ex. Nel 2018 le vittime di femminicidio sono state 142, un numero in crescita rispetto all'anno precedente, e 94 quelle registrate nei primi dieci mesi del 2019 (fonte: Istat). Ogni 72 ore, nel nostro Paese, una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza e tre femminicidi su quattro avvengono in casa.

Numerose le iniziative che si svolgeranno in tutta Italia e, anche Guglionesi non vuole esser da meno.

Così, il circolo del Pd di Guglionesi in memoria di mamme, donne, figlie, sorelle dice No alla violenza con un gesto simbolico e semplice. Da sabato 23 novembre, infatti, a lunedì 25 novembre, la sezione del Partito sarà illuminata al suo interno da una luce rossa e, sempre all’interno, è esposto un tavolino con degli indumenti da donna.

Un gesto semplice per una grande lotta. Anche gli indumenti diventano un qualcosa da mettere in risalto, poiché troppo spesso questa società maschilista addita il modo di vestire della donna e se subentra una violenza fisica, la prima frase, odiosa, che spesso sentiamo è “se l’è cercata perché era vestita in tal modo”.

E no, cari uomini. Tenete a bada l’ormone e se non amate più la vostra donna, fate le valigie e andate via. Non si giustifica una violenza mai, che sia psicologica o fisica.

“Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato,

per tutto questo:

in piedi, Signori, davanti ad una Donna”. William Shakespeare