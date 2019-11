LARINO. L'amministrazione comunale di Larino ha da poco ultimati i lavori relativi al progetto inerente al miglioramento della sicurezza stradale.

«Grazie a questa misura è stato possibile il rifacimento del manto di asfalto di alcuni tratti stradali particolarmente rovinati e dissestati, risolvendo, in tal modo, situazioni critiche, purtroppo, all’abbandono da anni.

L'intervento in oggetto è stato concepito e pensato principalmente nell'ottica della funzionalità: molto più logico, a nostro avviso, non intervenire in maniera completa su un'unica strada, bensì cercare di affrontare in maniera concreta il maggior numero possibili di situazioni critiche.

Tante altre criticità su questo fronte permangono, ed è per questo che è intenzione dell'amministrazione replicare questa tipologia di intervento anche nel corso del prossimo anno», il messaggio di Palazzo Ducale.