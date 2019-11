Controllare il lavoro dei propri dipendenti grazie alla tecnologia

TERMOLI. Ogni azienda deve necessariamente effettuare la rilevazione delle presenze dei propri dipendenti, un’esigenza che diviene ancora più complessa quando si tratta di strutture di grandi dimensioni, dove una parte del personale opera in postazioni remote: ad esempio dal proprio domicilio o da sedi dislocate anche a distanze considerevoli.

Nelle situazioni di questo tipo, il controllo dipendenti diventa particolarmente complicato, poiché è necessario tenere una traccia precisa degli orari di inizio e fine turno di ognuno e della posizione geografica in cui ogni lavoratore si trova. Senza tralasciare, ovviamente, gli aspetti legati alla tutela della privacy e alla riservatezza nel trattamento dei dati personali, che devono corrispondere a quanto previsto dalla legge.

Questo significa che un dispositivo elettronico o un’applicazione digitale studiati per rilevare la presenza dei propri dipendenti situati in una postazione esterna alla sede fisica dell’azienda, deve corrispondere a precisi requisiti di precisione senza però risultare invasiva nei confronti dei lavoratori. Soprattutto quando lo strumento utilizzato per rilevare orari e turni di lavoro è lo smartphone personale.

É bene considerare che la rilevazione delle presenze non riguarda comunque solo la necessità di verificare che i lavoratori a distanza rispettino i turni stabiliti dall’azienda, ma anche di calcolare correttamente le ore lavorate, e quindi la retribuzione, e di tenere una precisa registrazione di straordinari, periodi di malattia, ferie e permessi.

Cercare di ridurre al minimo i possibili errori di calcolo delle ore lavorate dei dipendenti è un enorme vantaggio per le aziende, che in questo modo non rischiano di perdere tempo in lunghe operazioni di verifica, controllo e revisione.

Oggi è possibile ricorrere a strumenti tecnologici e sofisticati che permettono di effettuare una rilevazione delle presenze dei lavoratori con la massima precisione e accuratezza, offrendo una soluzione ideale in ogni diverso ambiente e situazione: dalla grande azienda con dipendenti che operano in modalità di telelavoro o in postazioni remote, alle strutture più piccole che desiderino potersi avvalere di un sistema semplice e sicuro di raccolta dei dati.

Un rilevatore di presenze di ottima qualità deve essere facilmente usufruibile da dipendenti e collaboratori, facile da utilizzare, affidabile e preciso. Inoltre, deve garantire un’estrema precisione anche nelle operazioni di scarico e gestione dei dati raccolti in un certo periodo di tempo.

Attualmente, nei confronti dei dipendenti che lavorano a distanza, la possibilità di ricorrere ad applicazioni per smartphone risulta essere di grande vantaggio tanto alle aziende quanto ai lavoratori stessi. Le applicazioni di questo tipo permettono ai responsabili di avere sempre un controllo totale delle attività svolte dai lavoratori, verificando sia gli orari di inizio e termine turno, sia la posizione in cui ogni dipendente si trova, sia l’attività che sta svolgendo. Tenendo conto, naturalmente, degli aspetti relativi alla riservatezza e alla protezione della privacy, considerando che questo tipo di strumenti funziona grazie alla tecnologia gps.

La presenza di un’applicazione di questo genere permette quindi alle aziende di rendersi conto della correttezza dei propri dipendenti, soprattutto se lavorano a distanza dalla sede e, allo stesso tempo, è utile ai lavoratori stessi per comunicare in tempo reale qualsiasi problema o anomalia, tutelandosi di conseguenza anche da possibili rischi.

I dati raccolti tramite i sistemi di rilevazione, sia i classici orologi marcatempo che le applicazioni remote, vengono successivamente gestiti da un software dedicato, che può essere personalizzato in base alle diverse necessità, fruibile via web sia da pc che da dispositivi mobili. Con questo sistema è possibile avere in qualsiasi momento una visione ampia e completa di tutto quanto si riferisce alla gestione dei propri dipendenti: orari di inizio e termine lavoro, straordinari, ritardi, ferie e permessi, periodi di malattia e, per chi opera in remoto, posizione geografica, viaggi e spostamenti.