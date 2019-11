Auto usate a metano: 5 motivi per acquistarle

TERMOLI. Sono sempre di più i modelli di auto a metano che circolano per le strade italiane. Perché acquistarle? 5 motivi per valutare le auto a metano usate.

1 - Risparmio sul prezzo del carburante

La prima cosa che viene in ente quando si pensa a un'auto a gas è il risparmio. Il metano in particolare, in tutta la gamma dei combustibili presenti sul mercato, è quello più economico. Costa e consuma molto in meno della benzina, in genere si risparmia circa il 50% della spesa annua in carburante. Per esempio, i modelli più efficienti di motori a metano riescono a percorrere circa 400km con un pieno di appena 15€, mentre con l'alimentazione a benzina non è raro spendere il doppio.

Il risparmio ha ovviamente il rovescio della medaglia, cioè che toglie qualche cavallo di potenza al motore. Gli impianti a gas vengono sempre montati sulla base di un motore a benzina perché ad oggi il solo metano non è sufficiente per la macchina, dal momento in cui l'alimentazione a benzina serve per tenere lubrificate le parti meccaniche. Per questo motivo in alcuni momenti bisogna variare l'alimentazione dell'automobile per un po' di strada.

2 - Vastità della scelta

Vista la sempre più capillare diffusione delle automobili a metano sempre più produttori stanno creando gli impianti a gas per gli stessi veicoli alimentati a benzina o a diesel. A fine 2018 si contano infatti ben 126 modelli di automobili native con l'impianto a gas. Questo nel mercato dell'usato si traduce in una grandissima scelta di articoli per il cliente che desidera comprare un veicolo di seconda mano con l'impianto a gas.

In secondo luogo, uno dei pregi principali di questo tipo di alimentazione è che non deve esser impiantata nel motore fin da subito. Esiste infatti la possibilità per alcuni veicoli a benzina di poter montare l'impianto di metano in un secondo momento. Il costo dell'impianto è di circa 2000€ più le spese di manodopera, tenendo sempre conto che bisogna scegliere un impianto che sia omologato e che abbia delle prestazioni efficienti, altrimenti on si vedrà affatto quel risparmio che si cerca.

3 - Rifornimento facile

Un altro vantaggio non da poco del metano è la facilità di fare rifornimento al proprio veicolo. Il metano è in fin dei conti lo stesso gas che viene utilizzato nelle abitazioni private quando si accendono i fornelli, pertanto la rete di distribuzione è molto ampia. Questo si traduce ad oggi in circa 1200 distributori di metano abilitati in tutta Italia, rendendo facile la possibilità di fare carburante anche a chi abita in zone più difficili. In secondo luogo, il metano ha il pregio di far fare pochi rifornimenti al guidatore: per la natura dell'impianto ogni volta le bombole devono essere riempite completamente, facendo quindi sempre il pieno.

Per tutti coloro che hanno difficoltà ad alimentare il proprio veicolo esiste la possibilità di fare rifornimento direttamente in casa. Ricordiamo di nuovo che il metano è lo stesso gas che si usa per accendere il fuoco in casa e può essere convogliato nel proprio veicolo. Basta acquistare delle pompe apposite (molto meno potenti rispetto ai distributori) che riforniscono l'auto incidendo direttamente sul prezzo della bolletta, in un tempo medio di 8 ore, comodo da effettuare per esempio durante la notte.

4 - Sicurezza e durata del motore

Un altro vantaggio dell'impianto a metano sta nella sua sicurezza. Le bombole di metano sono costruite per resistere a una pressione di 450 bar che è molto alta rispetto ai crash test (gli stessi effettuati su veicoli con i motori tradizionali) lavorando a una pressione costante di 300 bar. Abitualmente, nelle condizioni di guida quotidiane, le bombole di metano sono calibrate per lavorare a una pressione di 220 bar, soglia che nel tempo va comunque a diminuire. Questi dati significano che le bombole sono molto sicure e che il rischio di una fuoriuscita di gas sono molto bassi. In secondo luogo, a differenza del GPL e della benzina, il gas metano fuoriesce molto velocemente dalla bombola. Questo significa che in caso di incidente in cui le bombole si danneggiano il gas fuoriesce rapidamente, pertanto il rischio di incendio per via del metano si azzera nel giro di poco.

L'impianto a metano inoltre garantisce una buona durata del motore dal momento in cui brucia più facilmente della benzina, sottoponendo il motore a uno stress minore e durando pertanto di più nel tempo.

5 - Ecoincentivi e limitazioni

Le auto a metano inquinano molto meno rispetto alle alimentazioni a diesel e a benzina, per questo motivo sono spesso oggetto di ecoincentivi statali sull'acquisto. A seconda delle regioni inoltre le auto a metano hanno dei grossi conti sul bollo. Nella maggior parte dei casi il bollo non si paga per i primi tre anni e poi si paga in misura ridotta, mentre in alcuni regioni non si paga affatto, un vantaggio non da poco per l'acquisto di un veicolo usato del genere.

Inoltre le auto a metano non sono soggette alle restrizioni di circolazione come nell'Area C, cioè ZTL soggette a politiche antinquinamento. Inoltre, a differenza delle auto a GPL, non sono soggette a limitazioni nei parcheggi sotterranei ed altre zone a rischio d'incendio dove altre auto non sono ammesse.