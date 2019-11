Dissesto idrogeologico del territorio, la natura delle emergenze

MOLISE. Il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio il decreto per rendere effettivo lo stanziamento di altri 361 milioni di euro per 236 interventi sul territorio nazionale (di cui 27 previsti in Molise), volti a contrastare il generale fenomeno del dissesto idrogeologico. «Non lavoriamo sulla logica dell’emergenza, ma seguendo una programmazione generale, con una costanza certosina, sulla scorta di interventi puntuali al fine di attenuare i rischi e le criticità sull’intero territorio nazionale».

Ne è riuscito stilato un elenco che, per la 20^ regione comprende Campomarino, Montenero, S. Croce di M., S. Martino in P. (e tanti altri centri minori); ma non sono state previste azioni per la cura del territorio larinese. C’è da chiedersi, perciò, ‘chi’ abbia effettuato le segnalazioni o – peggio – ‘chi’ non abbia precisato le necessità dell’agro. Secondo ‘Legambiente’, un fatto è certo: 7 comuni minori italiani su 10 sono a rischio idrogeologico; e nel Molise il pericolo interessa non i 27 enti destinatari dell’interventi, quanto piuttosto l'87% dei centri. I comuni minori della Penisola minacciati da frane e alluvioni - per colpa anche del graduale abbandono delle terre e delle attività tradizionali di manutenzione - sono oltre 4.000 su 5.835; praticamente il 69%, una percentuale che sale ad un incredibile 100% in Calabria ed Umbria. A rischio anche il 98% dei piccoli comuni del Lazio (254 su 259), il 97% delle Marche (173 su 179), il 95% della Toscana (134 su 141), il 94% della Campania (318 su 338), il 93% della Basilicata (90 su 97), il 92% dell'Emilia Romagna (152 su 165), 108 su 124 del Molise, l'83% del Piemonte, il 75% della Liguria, il 69% della Sicilia, il 63% del Friuli Venezia Giulia (102 su 162), il 60% della Lombardia (687 su 1.152), il 48% dell'Abruzzo (122 su 253), il 37% della Puglia (32 su 87), il 30% del Trentino Alto Adige (95 su 312), il 26% del Veneto (87 su 329) e il 7% della Sardegna (21 su 316). Si tratta di dati che sottolineano bene la fragilità di un territorio reso particolarmente esposto al rischio dall'abusivismo, dal disboscamento dei versanti e dall'urbanizzazione irrazionale.



Non ci vuole la scienza contemporanea per sapere che i corpi idrici sono unitari; e che, perciò, l'inquinamento deve essere trattato insieme alla regimazione e rimane correlato alle portate. E tale è stata la gestione dei corpi idrici, almeno sino al 1973. Successivamente, con l'arrivo delle Regioni, si è proceduto alla spartizione delle competenze, rivelatasi un’autentica follia. Sarebbe bastato documentarsi solo un tantino per scoprire che dopo una devastante alluvione, gli Stati uniti avevano istituito “Authority”, con poteri totali sulla gestione delle acque (ed annessi). Persino in Europa l'inattaccabile unitarietà dei corsi d'acqua è una specie di dogma tecnico e amministrativo. Solo più tardi il pasticcio istituzionale sembrò così evidente da suggerire al Parlamento l’apprestamento di una legge organica (1989) sulla difesa del suolo, proposta e promossa dal sen. Achille Cutrera, con cui furono istituite le Autorità di bacino, organi operativi delle Regioni. In questo caso il termine «Autorità» è stato usato in modo improprio, visto che chi la incarna è un prìncipe senza scettro, peraltro sottordinato alla politica regionale che dispone dei fondi e che, in sostanza, orienta le scelte prioritarie. Quel che accade da qualche decennio dimostra che il sistema istituzionale di gestione è in bancarotta e che occorrerebbero fonti economiche rilevanti. E non sarà certo questo il momento per invocarle e per sperarci, vista la qualità del personale politico che ha assunto responsabilità di Governo. Perciò, occorrerebbe, prima di tutto, rilevare le costruzioni abusive (e non), realizzate in zone a rischio-alluvione o frane nonché i fiumi ed i territori soggetti a smottamento. E ci sono i mezzi, anche aerei, per farlo. Nel secolo scorso lo Stato aveva disposto la realizzazione di una mappa nazionale delle frane; ma oggi si ignora che fine abbia fatto tale strumento. Quel che è certo è che ci sono i mezzi tecnici per operare un rilievo totale delle costruzioni a rischio. È questo l'unico modo pratico per affrontare la questione: definire l'anello terminale della catena del dissesto per poi risalire, passo dopo passo, verso monte.

Claudio de Luca