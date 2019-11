TERMOLI. In occasione della settimana del Black Friday, il Comune di Termoli nelle giornate del 28-29-30 novembre, per incentivare tutti gli utenti che si recano nel centro cittadino per i loro acquisti, non effettuerà la riscossione degli oneri previsti per i parcheggi sulle strisce blu.

L'iniziativa, lodevole, ci sbilanciamo nel commentarlo, è stata presentata stamani in conferenza stampa, nella sala consiliare, dagli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola.

Termolionline ha seguito l'incontro in diretta Facebook e ora lo riproponiamo integralmente.



#3giornidispesefolli

#3giornidiparcheggigratuiti